آمار باسوادی در کردستان به بالای 80 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اکبر عظیمی شامگاه دوشنبه در جلسه گرامیداشت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی که با حضور جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس برآوردهای صورت گرفته آمار باسوادی در استان کردستان در سال جاری به بالای 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: میزان باسوادی در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در استان کردستان کمتر از 30 درصد بود ولی خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام شده در استان این آمار بر اساس نتایج سرشماری سال 85 به 77.5 درصد رسید و هم اکنون بالای 80 درصد از مردم کردستان از نعمت باسوادی برخوردارند.

مدیر کل نهضت سوادآموزی استان کردستان با اشاره به آمار باسوادی در میان جامعه هدف در این استان خاطرنشان کرد: نرخ باسوادی در میان افراد 10 تا 50 سال که جزو جامعه هدف نهضت سوادآموزی به شمار می روند، به بالای 90 درصد رسیده است و پیش بینی می شود که این آمار تا پایان سال 91 به بیش از 97 درصد افزایش یابد.

عظیمی بیان داشت: نهضت سوادآموزی استان کردستان در کنار توجه به ارائه آموزش سواد خواندن و نوشتن، با داشتن 85 مرکز یادگیری در سطح این استان برنامه های مختلف آموزشی و مهارتی را در حوزه های مهارت زندگی و فنی و حرفه ای به روستائیان سراسر کردستان ارائه می کند.

وی در پایان گفت: همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی در راستای افزایش سطح فعالیت ها و برنامه های نهضت سوادآموزی و فراهم کردن زمینه های مشارکت هر چه بهتر افراد بی سواد در برنامه های ما یکی از مهمترین نیازهای استان کردستان به شمار می رود.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز سخنرانی کرد و در پایان آموزشیاران برتر نهضت سواد آموزی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.