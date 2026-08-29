پرسپولیس قبل از دربی درخشید/ بازگشت شاگردان تارتار به تنظیمات کارخانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در هفته چهارم لیگ برتر امروز شنبه ۷ شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار خاتمه یافت. محمد پاپی (گل به خودی)، تیوی بیفوما و علی علیپور گل های پرسپولیس در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان (۸۳- دانیال ایری)، مهدی تیکدری نژاد، مجید عیدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (کارت زرد)(۸۴- یاسین سلمانی)، محمدمهدی محبی(۷۱- اوستون ارونوف)، تیوی بیفوما (۵۸- محمد عمری)، ایگور سرگیف (۸۴- پوریا شهرآبادی) و علی علیپور

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، امیر رضا افسرده(۶۷- امیرمحمد نسایی)، ضرغام صعداوی، فرزین معامله گری، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه (۶۷- عرفان شهریاری)(اخراج)، ماهان صادقی، محمد پاپی(۶۷- امیررضا کریمی)، حسین صادقی، محمدرضا عباسی (۴۵- علیرضا رمضانی) و رضا مرزبان

شروع متعادل دو تیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و ملوان در دقایق ابتدایی با بازی متعادل دو تیم آغاز شد و در پنج دقیقه نخست، موقعیت جدی روی دروازه‌ها شکل نگرفت.

در دقیقه ۶، بازیکنان ملوان توپ را روی دروازه پرسپولیس ارسال کردند که امیررضا افسرده با ضربه سر به توپ رسید، اما پیام نیازمند آن را به خوبی مهار کرد. در ادامه، کمک‌داور آفساید بازیکن ملوان را اعلام کرد.

گل به خودی مدافع ملوان

در دقیقه ۲۰، محمدحسین کنعانی‌زادگان که صاحب توپ شده بود، قصد داشت با یک پاس بلند علی علیپور را صاحب توپ کند، اما محمد پاپی با ضربه سر مسیر توپ را تغییر داد. از آنجا که دروازه‌بان ملوان از دروازه خود خارج شده بود، توپ از بالای سر او عبور کرد و وارد دروازه شد تا پرسپولیس با گل به خودی بازیکن ملوان یک بر صفر پیش بیفتد.

گل زیبای بیفوما

در دقیقه ۳۳، تیکی بیفوما با یک فرار زیبا از سد مدافع ملوان عبور کرد و در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان این تیم قرار گرفت. بیفوما پس از دریبل کردن دروازه‌بان ملوان، دروازه خالی این تیم را باز کرد تا حساب کار دو بر صفر به سود سرخ‌پوشان شود.

پرسپولیس پس از به ثمر رساندن گل دوم نیز به حملات خود ادامه داد و فرصت داشت اختلاف را به سه گل برساند. در دقیقه ۳۷ و روی یک حرکت تیمی، محمد خدابنده‌لو با پاس ایگور سرگیف در محوطه جریمه ملوان صاحب توپ شد و در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

شروع هجومی پرسپولیس در نیمه دوم؛ علیپور گل سوم را زد

پرسپولیس نیمه دوم را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۴۹ صاحب یک موقعیت مناسب برای افزایش اختلاف شد. علی علیپور در موقعیتی خوب می‌توانست دروازه ملوان را تهدید کند، اما نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و توپ راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۵۵، سماجت علی علیپور برای تصاحب توپ باعث شد طیبی‌پور، دروازه‌بان ملوان، مرتکب اشتباه شود. علیپور از این اشتباه نهایت استفاده را برد و پس از توپ‌ربایی، دروازه‌بان ملوان را جا گذاشت. مهاجم پرسپولیس در حالی که یک مدافع ملوان را نیز مقابل خود می‌دید، با ضربه‌ای زیبا موفق شد گل سوم سرخ‌پوشان را به ثمر برساند تا اختلاف دو تیم به سه گل برسد.

در دقیقه ۵۹، در نزدیکی محوطه جریمه پرسپولیس یک ضربه آزاد به سود ملوان اعلام شد. قائم اسلامی‌خواه پشت توپ قرار گرفت و ضربه خود را به سمت دروازه پرسپولیس زد. توپ در چارچوب قرار داشت، اما پیام نیازمند با واکنشی زیبا موفق شد آن را مهار کرده و به کرنر بفرستد.

ملوان ۱۰ نفره شد

عرفان شهریاری تنها سه دقیقه در زمین بازی حضور داشت و با خطا روی محمد عمری داور ابتدا به او کارت زرد نشان داد اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR کارت قرمز مستقیم به بازیکن ملوان نشان داد.

در دقیقه ۷۶، محمدحسین کنعانی‌زادگان اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه قدرتمند او با فاصله از کنار دروازه ملوان عبور کرد و به بیرون رفت.

پرسپولیس در دقیقه ۷۹ نیز یک موقعیت دیگر برای گلزنی به دست آورد. اوستون اورونوف از جناحین توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و ایگور سرگیف با ضربه سر به استقبال آن رفت، اما ضربه مهاجم پرسپولیس در چارچوب قرار نگرفت.

در دقیقه ۸۵، محمد عمری با یک حرکت تکنیکی خود را در محوطه جریمه ملوان صاحب موقعیت کرد و ضربه‌اش را به سمت دروازه زد، اما طیبی‌پور با واکنش مناسب توپ را در اختیار گرفت و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

اوستون ارونوف در دقیقه ۶+ ۹۰ شانس داشت تا چهارمین گل پرسپولیس را به ثمر برساند اما ضربه او شدت کافی نداشت و دروازه‌بان ملوان توپ را در آغوش کشید.

با کسب ۳ امتیاز این بازی پرسپولیس ۹ امتیازی شد و پس از استقلال به رده سوم جدول صعود کرد و ملوان ۴ امتیازی باقی ماند و در رده یازدهم جدول ایستاد.