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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

محمد نجار:

مسکن مهر تحقق عدالت در بخش مسکن است

مسکن مهر تحقق عدالت در بخش مسکن است

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر کشور در ادامه سفر به شهرهای اقماری کرج از پروژه مسکن مهر حلقه دره ماهدشت بازدید کرد و در این بازدید گفت: مسکن مهر تحقق عدالت در بخش مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج سید مصطفی محمد نجار در این بازدید که پیش از ظهر سه شنبه انجام شد، تصریح کرد: مسکن مهر تحقق عدالت در بخش مسکن است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت دهم برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مسکن بود، از طرح مسکن مهر به عنوان پلی برای رسیدن به این مقصد یاد کرد و تصریح کرد: طرح مسکن مهر در سراسر کشور با جدیت دنبال می شود و با اختصاص سرانه های خدماتی مناسب آینده روشنی را پیش رو دارد.

همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی استان البرز با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر حلقه دره ماهدشت اظهار داشت: این پروژه با 12 هزار و 500 واحد مسکونی دنبال می شود و کلنگ زنی آن در ابتدای سال توسط وزیر مسکن صورت پذیرفته است.

وی پیش بینی کرد: بخشی از این تعداد واحد مسکونی در بهمن ماه آماده تحویل به متقاضیان گردد.

این مسئول با اشاره به افزایش دو برابری جمعیت ماهدشت با تکمیل واحدهای مسکونی پروژه حلقه دره ماهدشت بیان داشت: اختصاص سرانه های خدماتی، درمانی، بهداشتی و آموزشی در زمین 150 هکتاری این پروژه در دستور کار است و وزیر مسکن نیز در بازدید ماه گذشته خود قول های مساعدی را در این زمینه داده اند.

وزیر کشور هم اکنون در حال عزیمت به ماهدشت جهت کلنگ زنی بزرگترین سالن ورزشی این شهر است که اخبار آن متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1219756

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