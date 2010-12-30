موجودی صندوق توسعه ملی به 14 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر سید شمس الدین حسینی در جمع مدیران بانک سپه خواستار تعامل بیشتر نظام بانکی با سایر بخشهای اقتصادی شد و در این خصوص گفت: نظام بانکی باید برای استفاده درست از منابع خود برنامه داشته باشد و این منابع در خدمت چرخه رشد و اشتغال کشور قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تجهیز منابع مالی یکی از مهمترین موضوعات کشور است، افزود: با وجود ظرفیت خالی در بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و معدن شاهد پرشدن ظرفیت نظام بانکی هستیم.

وی ادامه داد: بدون شک ظرفیت بسیار بالاتری در نظام بانکی وجود دارد که باید با ایجاد تنوع در شیوه های تجهیز منابع مالی این منابع را در جهت رشد و توسعه کشور به کار گیریم.

حسینی با بیان اینکه افزایش تعامل نظام بانکی با سایر بخشها از جمله کارهایی است که در دست اقدام داریم، افزود: تلاش می کنیم تا حد ممکن بخشهای پولی، سرمایه، بیمه، خزانه داری و سرمایه گذاری را به هم نزدیک تر کرده و تعامل بیشتری بین آنها ایجاد کنیم.

وی نتیجه افزایش تعامل بین نظام بانکی، بیمه، بازار سرمایه، سازمان سرمایه گذاری و خزانه داری را باعث افزایش تنوع و ظرفیت در تجهیز منابع مالی دانست و افزود: این تعامل منجر به ایجاد ظرفیتهای جدید و آزادشدن سرمایه های محبوس در نظام بانکی کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است که وزیر اقتصاد درهمایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در کیش موجودی صندوق توسعه ملی را 10 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: این صندوق برای توسعه سرمای گذاری در کشور در نظر گرفته شده است.