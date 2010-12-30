ارسال 31 مقاله به همایش ملی نیما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری همایش ملی نیما در ساری افزود: نیما یوشیج در زمان فروغ سبک های ادبی، تحول اساسی در سبک شعری ایجاد کرد و پدر شعر نو خوانده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران کنگره ملی نیما را علمی و پژوهشی دانست و اظهار داشت: از نیما فقط یک کتاب دیوان بر جای مانده است.

وی با بیان اینکه31 مقاله به دبیرخانه کنگره نیماارسال شد، یادآور شد: از این تعداد 14 مقاله توسط پژوهشگران مازنی به رشته تحریر درآمده است.

ابراهیمی از حضور افشین علا، ضیاء موحد، ابوالفضل پاشا و محمد جواد ادبی در کنگره ملی نیما خبر داد و گفت: برجستگی شعر نیما همیشه مورد توجه بوده که در این کنگره توسط ادیبان و صاحب نظران حوزه ادبیات مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام اینکه در حاشیه کنگره نیما، کتاب دیوان نیما در اختیار مهمانان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شعر نیما " رجاخوانی " است که در این کنگره توسط اسحاقی فعال موسیقی محلی مازندران اجرا می‌شود.

وی از انتخاب 11 مقاله منتخب برای ارائه در کنگره ملی نیما خبر داد و افزود: شش مقاله در روز کنگره قرائت می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری نیما یوشیج را به عنوان چهره متدین می‌شناخت، خاطرنشان کرد: مازندران در سال جاری، علاوه بر کنگره نیما میزبان چند همایش ملی برای بزرگداشت شخصیت‌های بومی از جمله امیر پازواری، سلمان هراتی، طالب آملی است.

کنگره ملی نیما 13 دی ماه در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم(ص) شهرستان نور برگزار می شود.