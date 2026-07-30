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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

سقوط مرگبار دو مرد در چاه ۲۰ متری در سفیددشت

سقوط مرگبار دو مرد در چاه ۲۰ متری در سفیددشت

شهرکرد-سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: دو مرد بر اثر سقوط در یک حلقه چاه حدود ۲۰ متری در سفیددشت، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرگس عسگری، سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با اعلام این خبر گفت: در هشتمین روز از مردادماه سال جاری، در پی اعلام حادثه سقوط دو مرد ۳۶ و۴۰ ساله، در چاه به مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: دو مرد در یک چاه حدود ۲۰ متری در سفیددشت، بر اثر سقوط به داخل چاه دچار حادثه شدند. نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای نجات و احیای مصدومان را انجام دادند، اما متأسفانه تلاش‌های انجام‌شده برای احیای آنان موفقیت‌آمیز نبود و هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 6903981

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