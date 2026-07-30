به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در جریان بازدید از پروژه اصلاح شبکه آبرسانی روستای اوکسر بابلسر، اظهار کرد: این طرح با هدف رفع افت فشار، افزایش پایداری تأمین آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه اصلاح زیرساختهای فرسوده آبرسانی در مناطق روستایی از برنامههای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب مازندران است، افزود: در قالب این پروژه، یکهزار و ۴۰۰ متر از شبکه توزیع آب با استفاده از لوله پلیاتیلن ۱۶۰ میلیمتری نوسازی و اصلاح میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: حذف خطوط فرسوده و رسوبگرفته، افزایش راندمان شبکه و بهبود انتقال آب از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است و برآوردها نشان میدهد پس از بهرهبرداری، ظرفیت انتقال آب به ۶ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.
برارزاده با اشاره به جمعیت بهرهمند از این طرح گفت: با اجرای این پروژه، حدود ۲۰۰ خانوار روستای اوکسر از خدمات پایدارتر و فشار مناسبتر آب شرب برخوردار خواهند شد.
وی اعتبار اختصاصیافته برای اجرای این پروژه را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح علاوه بر کاهش هدررفت آب و افزایش بهرهوری شبکه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل آبفا مازندران تأکید کرد: نوسازی شبکههای فرسوده آبرسانی در مناطق شهری و روستایی با هدف تأمین پایدار آب شرب، کاهش هدررفت و بهبود کیفیت خدمات، همچنان با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد
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