تصاویر یک تلفن همراه نسل چهارم که رونمایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی (CES 2011) از 6 تا 9 ژانویه 2011 در لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاههای دنیا در عرصه فناوری است. از این رو، بسیاری شرکتهای مطرح دنیا از هفته های گذشته اخباری را در خصوص رونمایی از محصولات جدید در این نمایشگاه منتشر کرده اند.

در این راستا، شرکت تایوانی HTC نیز در روزهای اخیر خبر داد که در نمایشگاه لاس وگاس 2011 محصول جدیدی با عنوان Thunderbolt را معرفی می کند.

Thunderbolt اولین تلفن همراه هوشمند محصول این شرکت است که از فناوری شبکه های نسل چهارم موبایل یا شبکه تکامل بلند مدت (LTE) حمایت می کند.

این تلفن همراه هوشمند تمام لمسی نسل چهارم مجهز به ویژگیهای فنی بسیاری است که این دستگاه را به ابزاری بسیار کارآمد تبدیل می کنند.

نمایشگر صفحه لمسی خازنی این تلفن همراه 3/4 اینچ است که هنوز وضوح تصویر آن اعلام نشده است. دوربین یکپارچه این تلفن همراه هوشمند 8 مگاپیکسلی بوده و مجهز به فلاش کامل، زوم دیجیتال اتوفوکوس و احتمالا با عملکرد ضبط فیلم با کیفیت HD است.

به نظر می رسد که اتصالات بلوتوث و "یو. اس. بی"، فناوری "دالبی موبایل SRS"، ورودی جک 5/3 میلیمتری ویژه هدست، یک تراشه GPS/A-GPS و حسگرهای مختلف از دیگر امکانات این محصول جدید HTC باشند.

سایت خبری DroidLife تصاویر این تلفن همراه هوشمند نسل چهارم را منتشر کرده است. تصویری که از قاب پشتی این تلفن همراه منتشر شده است نشان می دهد که این تلفن همراه دارای زبانه ای است که همانند یک جک امکان قائم ایستادن دستگاه را فراهم می کند.

سیستم عامل این دستگاه، آندروئید است. این تلفن همراه رسما از ماه فوریه وارد بازار خواهد شد.