به گزارش خبرنگار مهر، نشریه DPI فهرستی از 39 طراح برتر جهان را معرفی کرد. این نشریه در دهمین شماره خود با عنوان بهترین تصویر در هنرهای تجسمی، اسامی 39 نفر از طراحان گرافیک از سراسر جهان را به تفکیک قارهها منتشر کرده است.
از قاره آسیا پنج طراح، از قاره اروپا 12 طراح، از اروپای مرکزی 10 طراح و از قاره آمریکا 9 طراح به عنوان برترین طراحان سال معرفی شدهاند.
از قاره آسیا مهدی سعیدی، دیوید تارتاکور، یوجی ساتو، هیرو یوکی ماتسوشی، شوگو کی شینو به عنوان بهترین طراحان سال معرفی شدند.
همچنین از دیگر طراحان معرفی شده در این فهرست 39 طراح برتر می توان به Kari Piippo ، Stefan Bundi Sagmeister Luba Lukova ، Istvan Orosz ،Stephan اشاره کرد.
مهدی سعیدی در سال 1358 در تهران متولد شد و در رشته گرافیک از هنرستان هنری مالک اشتر و پس از آن در رشته هنر و طراحی از انگلیس فارغالتحصیل شد.
وی عضو انجمن طراحان گرافیک ایران و هنرهای تجسمی است و با مراکز مهم فرهنگی از جمله موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگستان هنر و مراکز موسیقی و فیلم همکاری می کند.
وی همچنین در بیش از 68 دوسالانه و نمایشگاه معتبر در سراسر دنیا از جمله دوسالانه تهران، دوسالانه ورشو- لهستان، دوسالانه برنو - جمهوری چک ، و ... شرکت داشته و جوایز مهم داخلی و جهانی را که از آن جلمه جایزه اول دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام، جایزه ویژه هفتمین دوسالانه بینالمللی پوستر مکزیک، جایزه سومین سه سالانه بینالمللی خارک، اکراین، جایزه رییس ایالت تراناوا از سه سالانه بینالمللی پوستر اسلوانی، جایزه دوسالانه بینالمللی پوستر دعوتی کلرادو آمریکا و جایزه بزرگ 10000 دلاری از دوسالانه بینالمللی پوستر تایوان برای اثری با عنوان"خانمها آقایان معرفی میکنم نماد جدید صلح" و بورسیه مطالعاتی و تحقیقاتی به پاریس برای نوآوری در مجموعه پوسترها از طرف موزه هنرهای معاصر تهران را از آن خود کرده است.
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