میزبانی قم در مسابقه فوتسال ایران و برزیل نیازمند اعتبار است

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: استان قم مشکلی برای میزبانی بازی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران با تیم ملی برزیل ندارد و رایزنی‌های لازم را برای جذب منابع مالی آغاز کردیم.



مدیرکل تربیت بدنی استان قم تاکید کرد: با تامین منابع مالی، به طور یقین میزبانی این مسابقه مهم را بر عهده خواهیم گرفت.

آماده سازی سالن دو هزار نفری شهید حیدریان



جهان بینی از آماده سازی سالن دو هزار نفری شهید حیدریان خبر داد و اظهار داشت: تعمیرات این سالن ورزشی آغاز شده و تاکنون حدود 40 درصد کار انجام شده و پیش بینی می‌شود حداکثر تا 20 روز آینده علمیات تعویض کف پوش این سالن به اتمام برسد.



وی تصریح کرد: پس از اتمام عملیات تعویض کف پوش این سالن، تعمیرات جزئی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته انجام این تعمیرات خللی در برگزاری مسابقات فوتسال لیگ بر‌تر و بسکتبال ایجاد نخواهد کرد.



مدیرکل تربیت بدنی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد چمن مصنوعی در مجموعه ورزشی شهید حیدریان خبر داد و گفت: با مطالعات انجام شده، حدود 800 تا 900 میلیون تومان برای انجام این عملیات برآورد هزینه شده که البته شامل ایجاد چمن مصنوعی، تارتار کردن پیست دو ومیدانی و نصب صندلی در سکوهای ورزشگاه است.



وی در خصوص تامین منابع مالی این علمیات‌ها خاطرنشان کرد: سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی کشور وعده داد که این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، یا در قالب اختصاص به شرکت توسعه و یا از محل اختصاص یک درصد اعتبارات ورزشی دستگاه‌ها تامین شود که اگر منابع مالی به موقع به دست ما برسد، طی سه چهار ماه آینده این اقدامات انجام خواهد شد.