به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعدازظهردوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به اظهارت آقای لاریجانی در خصوص رصدجریانهای انحرافی در کشور گفت: ایشان عنوان نکردند که به زودی با این جریانها برخورد و فساد مالی شان افشا می شود بلکه عنوان کردند که ما از این جریانها غافل نیستیم و آنان را رصد می کنیم.

وی ادامه داد: اگر جرایم مشهود نباشند توسط ضابطان و نیروهای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع آوری اطلاعات و تحقیقات میدانی در مورد آنها اظهار نظر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: جریانات انحرافی در کشور وجود دارد که پس از تکمیل تحقیقات دستگاههای ذیربط و دادستانی اعلام می شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اجرای حکم متهم حادثه سعادت آباد گفت: پرونده این متهم از لحاظ طی تشریفات قانونی به اتمام رسیده و حکمش بر اساس درخواست اولیای دم اجرا می شود.

وی گفت: اگر اولیای دم درخواست قصاص داشته باشند حکم وی به زودی اجرا می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده با دقت و حضور وکلا با سرعت پیگیری شد و اکنون حکم آن آماده اجراست.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اگر اولیای دم حکم قصاص ندهند وی به عنوان محارب محاکمه می شود گفت: نمونه افرادی را که هم مرتکب قتل شده و هم محارب شناخته شده اند در کشور کم نداشتیم که به طور مثال متهمان زاهدان که با سلاح گرم اقدام به رعب و وحشت کرده بودند و گروگانها را به قتل رسانده بودند از این دست پرونده هاست.

وی گفت: برای محارب و مفسدان فی الارض چهار مجازات تعیین شده که یکی از آنها اعدام است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای افراد محاربی که مرتکب قتل شده اند ضمن صدور حکم اعدام، مجازاتهای دیگری از جمله بیش از یک اعدام صادر می شود.

محسنی اژه ای گفت: قاضی پرونده سعادت آباد این متهم را به عنوان محارب تشخیص نداده و تنها حکم قصاص برای وی صادر کرده است اما اگر اولیای دم تقاضای قصاص وی را نداشته باشند این متهم به علت ارتکاب جرم در ملاء عام مجازات می شود.

وی با اشاره به حکم صادر شده برای مدیر مسئول روزنامه ایران خاطرنشان کرد: حکم حبس و شلاق صادر شده برای وی صادر شده و قاضی استناداتش را در پرونده مهدی هاشمی نپذیرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر فردی نقد حقوقی و یا سیاسی داشته باشد اشکالی ندارد اما نباید حکم قاضی را کم ارزش کرد چرا که این به نفع جامعه نیست.

محسنی اژه ای افزود: اگر دستگاه قضایی را با نقد حقوقی تضعیف کنیم جامعه نفعی از آن نمی برد.

وی ادامه داد: یک داور در بازی فوتبال حرف آخر را می زند حتی اگر نظر وی اشتباه باشد بر همین اساس موظفیم از قوه قضائیه نیز حمایت کنیم .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی از قوه قضائیه باید حمایت کند اما این به معنای تایید تمامی احکام صادره از سوی قضات نیست بلکه ممکن است اشتباهی نیز در این زمینه صورت گیرد.

محسنی اژه ای گفت: حکم شلاق و حبس صادر شده برای مدیر مسئول روزنامه ایران تعلیقی است و هر حکم تعلیقی قابل اعتراض است و می تواند مجددا بررسی شود.

وی گفت: مرجع اعتراض هم می تواند شاکی باشد هم نماینده حقوقی وی و هم دادستان به نحوی که در مواردی که ممکن است دادستان حکم را متناسب صادر نکرده باشد افراد می توانند اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قاضی این پرونده مستندات ارائه شده از سوی مدیر مسئول روزنامه ایران را نپذیرفت.

محسنی اژه ای با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت کشور در خصوص آزاد نشدن باغ انگلیس و پیگیری پرونده در قوه قضائیه گفت: هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده و بنده از مطرح شدن این پرونده در دستگاه قضایی بی اطلاع هستم.

وی با اشاره به نامه کروبی در خصوص آمادگی وی برای حضور در دادگاه گفت: اگر شرایط اقتضا کند ایشان را محاکمه می کنیم.