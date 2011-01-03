به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فروتنی مزیت و ویژگی اصلی این طرح را ‌فروش اقساطی محصولات تولید با کیفیت داخل بدون نیاز به تضمین و بدون دریافت سود عنوان کرد.

وی افزود: درحال حاضر خرید اقساطی لوازم خانگی در بازار منوط به پرداخت 2 تا 3 درصد ماهیانه به عنوان سود و ارائه تضمینی معتبر همچون چک حقوقی یا گواهی کسر از حقوق است که در طرح تامین، نه تنها سودی از مشتری اخذ نمی‌شود بلکه تخفیف هم ارائه می‌شود و نیازی به ارائه تضمین از سوی خریدار نیست در حالی که شبکه توزیع فعلاً امکان ارائه چنین خدماتی را به مردم ندارد.

کیومرث فروتنی این مطلب که کالاهای ارائه شده در طرح تامین گران تر به دست مصرف کننده می رسد را تکذیب کرد و گفت: از ابتدای شروع طرح تامین اعلام شده که قیمت‌ محصولات ارائه شده در طرح، تا 10 درصدکمتر از قیمت مصرف‌کننده است نه قیمت درب کارخانه.

وی تاکید کرد: ملاک قیمت‌ مصرف‌کننده قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده است که تولیدکنندگان این قیمت‌ها را به نمایندگان خود اعلام می‌نمایند و رسماً به وزارت صنایع و معادن نیز آن را اعلام نموده‌اند.

مدیر طرح تامین توضیح داد: قیمت چند واحدصنفی در بازار تهران ملاک مناسبی برای مقایسه با قیمت‌های طرح تامین نمی‌تواند باشد زیرادر بسیاری از محصولات ارائه شده در طرح تامین حمل و نصب رایگان است که در صورت خرید محصول از بازار، این مبلغ به هزینه خریدار اضافه می‌شود. این مسئله برای افرادی که در شهرهای دور از مرکز می‌باشند، بیشتر نمود پیدا می‌نماید.

وی ادامه داد : در شبکه توزیع قیمت محصولات همواره شناور است و هر فروشنده بسته ‌به حاشیه سودی که برای خود در نظر می‌گیرد، ممکن است قیمت را از قیمت اعلامی از سوی تولیدکننده پائین‌تر یا بالاتر اعلام کند. بعضاً حتی فروشندگان برای پوشش هزینه‌های جاری و ایفاء تعهدات مالی خود و یا رقابت و با دیگر فروشندگان مجبور می‌شوند محصولاتی را بدون هیچ سودی به فروش برسانند و حتی در بعضی مواقع برای از دور خارج کردن رقبا اقدام به زیرفروشی(دمپینگ) می نمایند.

مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع و معادن اطمینان داد:‌ برندهایی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند، از بزرگترین تولید کنندگان مطرح داخلی هستند که نام آنها برای مردم شناخته شده است، به علاوه برندهایی جدیدی نیز در خواست شرکت در طرح تامین را ارائه داده اند که به تدریج اطلاعات آنها در سایت درج خواهد شد.

طرح تامین که برای خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده، همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در آمده است و بر اساس آن 10 قلم لوازم خانگی با برخورداری از 7 تا 10 درصد تخفیف ارائه می‌شود.

اجاق گاز، تلویزیون (LCD و (LED، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی ، فرش ماشینی، یخچال، یخچال- فریزر ، گیرنده های دیجیتال، چرخ خیاطی و کولر آبی، 10قلم کالایی هستند که در مرحله اول اجرای طرح تامین مشمول تخفیف شده‌اند.