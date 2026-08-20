محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات‌های امدادی نیروهای این جمعیت در بیست و هشتم مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، تیم‌های عملیاتی به چهار مورد حادثه مختلف در سطح استان رسیدگی کرده‌اند.

وی با اشاره به جزئیات این حوادث گفت: از مجموع حوادث گزارش‌شده، یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، دو مورد خدمات حضوری و یک مورد مربوط به عملیات مفقودی بوده است که مجموعاً منجر به امدادرسانی به سه حادثه‌دیده در نقاط مختلف استان شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان درباره وضعیت مصدومان این حوادث نیز توضیح داد: از سه فرد حادثه‌دیده، دو نفر مصدوم شدند که اقدامات لازم برای آنان صورت گرفت؛ یک نفر برای دریافت مراقبت‌های تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شد و یک نفر دیگر نیز خدمات درمانی را به صورت سرپایی در محل حادثه دریافت کرد.

وی در ادامه از نقش پایگاه‌های امداد و نجات در پوشش این حوادث یاد کرد و افزود: تیم‌های عملیاتی مستقر در پایگاه‌های مورچه‌خورت و چاله سیاه در شهرستان شاهین‌شهر، پایگاه دزج در شهرستان دهاقان و پایگاه طلازرین در تیران و کرون، در این بازه زمانی مشارکت فعال داشته‌اند و به هموطنان خدمت‌رسانی کرده‌اند.