راضی به برگزاری بازی با تراکتور با حضور تماشاگران نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری برابر استقلال خوزستان در هفته دوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس اظهار داشت: امیدوارم این بردها تداوم داشته باشد. اینکه در نیمه اول و در تایم خیلی زود، بچه‌ها به گل می‌رسند جای خوشحالی دارد که هوادارانمان آن پرسپولیسی که دوست دارند را می‌بینند. تیمی که هجومی بازی می‌کند و بازی‌های پر گلی را رقم می‌زند. امیدوارم که در بازی‌های آتی هم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

مدیر تیم پرسپولیس در مورد داوری خاطرنشان کرد: گِله کوچکی از داوری دارم که یک مقدار احساس می‌کنم که تمرکز داور محترم در ۲۰ دقیقه پایانی یک مقدار از بین رفته بود و یکسری خطاها را نگرفتند و باعث تنش شدند و آن خطایی که روی مجید عیدی انجام شد و همچنین توپی که به دست بازیکن این تیم برخورد کرد را من فکر می‌کنم که شاید اتاق وی ای آر می‌بایست دخالت و همکاری بیشتری می‌کرد و به نظر می‌رسد دست بازیکن آبی‌پوش باز و بدنش بزرگ شده بود که باید متخصصان داوری کارشناسی کنند.

خلیلی ادامه داد: پرسپولیس تیم بزرگی است. بازی‌های پرسپولیس بسیار سنگین است و باید توجه بیشتری به قضاوت‌ها بشود و دقت نظر بیشتر داشته باشند. امیدوارم که این صحنه‌ها و این عدم تمرکز را در ادامه مسابقات شاهد نباشیم.

محسن خلیلی در خصوص بخشش هواداران تراکتور در دیدار برابر پرسپولیس گفت: قانون باید اجرا شود و وقتی بازی‌های رفت و برگشت بدون تماشاگر است، به نظر من باید قانون اجرا شود و این اتفاق بیفتد و فصل بعد حضور تماشاگران را داشته باشیم.

وی در مورد سوالی مبنی بر اینکه اگر بازی با تماشاگر برگزار شود، واکنش باشگاه پرسپولیس چگونه خواهد بود، گفت: نمی‌توانند این کار را بکنند. مگر می‌شود نقض قانون کرد؟ در جام حذفی هم گفتند به خاطر اینکه محرومیت‌ها برای لیگ بوده است، محرومیت اجرا نشد اما الان دیگه می‌خواهند چه بگویند؟ الان ما داخل مسابقات لیگ هستیم و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. ما زیاد راضی به برگزاری این مسابقه با تماشاگر نیستیم.