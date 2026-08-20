مسجد، مأمن نسل جوان؛ سنگری که نباید خالی بماند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مسجد به معنی محل سجده از نگاه اسلام و قرآن، محل عبادت و پرستش خدای سبحان است و کانون ایمان، تقوا، پاکی، قداست و مرکز تبلور عبودیت و نیایش در برابر پروردگار جهان به‌شمار می‌رود که تاریخ اسلام گواهی می‌دهد این مکان مقدس از صدر اسلام تا کنون در مرکز همه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، دفاعی و حکومتی مسلمانان قرار داشته است.

مسجد نه فقط میراث گذشته بلکه ظرفیتی عظیم برای اکنون است که مأمن نسل جوانِ گاه رها شده در میان انبوه تبلیغات مسموم دشمن، می‌تواند باشد، نوجوانان و جوانان را به سمت خود جذب کند و سوالات و شبهات آنان را پاسخ دهد. مسجد در همه شرایط به‌ویژه در شرایط خاص و بحران‌ها باید مرکز مدیریت جامعه، مرکز انسجام و همبستگی اجتماعی و اتاق فرمان راهبری و هدایت نسل نوجوان و جوان باشد تا رسالت خود را در قامت «قلب تپنده امت اسلامی» ایفا کرده باشد.

برای آشنایی بیشتر درباره کارکردهای تربیتی مسجد برای نسل نوجوان و جوان به‌ویژه در شرایط خاص کنونی، گفتگویی با امام جماعت مسجد حضرت زینب (س) در محله میرآباد غربی شهرکرد داشتیم که کارنامه موفقی در جذب نوجوانان و جوانان داشته است.

مسجد قلب تپنده و کانون اصلی تحولات جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عرفان‌نژاد، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این پرسش که مسجد چه کارکردهایی در جذب و تربیت نسل جوان دارد، اظهار کرد: مسجد کانون اصلی تحولات جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود و از آنجا که اسلام همواره بر همکاری و همدلی اجتماعی تأکید دارد، مسجد می‌تواند در تحقق این هدف نقش محوری را ایفا کند.

عرفان‌نژاد با ذکر اینکه سیر تحولات و تمدن‌سازی پیامبر اسلام (ص) نیز از کانون مسجد سرچشمه گرفت، ادامه داد: حضرت جامعه اسلامی را با محوریت مسجدالنبی طراحی کردند و شکل دادند و این مسجد نه صرفاً یک عبادت‌گاه بلکه در حقیقت مرکز علم و علم‌آموزی، طراحی استراتژی جهاد و دفاع، مرکز خیریه و گره‌گشایی مسائل و مشکلات مردم و در یک کلام، مسجد پایگاه مرکزی اذهان و قلوب مردم و صحابه پیامبر (ص) بود.

وی اساس حکومت اسلامی را حکومت بر دل‌ها دانست و توضیح داد: مسجد باید بتواند دل‌ها را متوجه خود کند به‌ویژه اینکه نسل نوجوان و جوان بیشتر درگیر احساسات و عواطف‌اند و از این طریق می‌توان آنان را به سمت مسجد و فعالیت‌های مسجدی سوق داد. ارکان مسجد به ویژه امام جماعت باید بتوانند دل‌ها را متوجه این مکان مقدس کنند تا خالی از جمعیت نماند بلکه به محل آمد و شد دائمی مردم تبدیل شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه مردم در ایام جنگ تمام‌عیار دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان از پایگاه مسجد در برابر دشمن ایستادند، افزود: دشمن ۴۷ سال است که تمام تلاش خود را برای دور کردن مردم خاصه نسل نوجوان و جوان از مسائل دینی انجام داده تا دین و مقدسات دینی را در ذهن نسل امروز کمرنگ کنند.

عرفان‌نژاد با تأکید بر اینکه مردم ایران همواره نسبت به دین و سرزمین خود متعصبانه و غیورانه محکم ایستاده است، گفت: با وجود تلاش‌های دشمن برای تضعیف این مولفه قدرت ایران اسلامی، اما به فضل الهی راه به جای نخواهد برد.

امام جماعت؛ محور کار تربیتی و فرهنگی مسجد

مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش راهبردی مسجد در شرایط فعلی، گفت: روحانی مسجد باید این موقعیت حساس را درک کند و صرفاً به برپایی نماز اکتفا نکند بلکه وقت بگذارد و کار کند. کار تربیتی و فرهنگی طبیعتاً سختی‌ها و اقتضائات خود را دارد که امام محله می‌تواند با مشورت و همفکری بهترین و تاثیرگذارترین برنامه‌ها را با محوریت مسجد برای نوجوانان و جوانان طراحی و اجرا کند.

عرفان‌نژاد با یادآوری اینکه تربیت انسان دشوارترین کار و نیازمند برنامه‌ریزی قوی و ذوق و ابتکار است، تأکید کرد: در شهرکرد مساجدی را داریم که با خلاقیت و نوآوری روحانی مسجد، زمینه جذب نوجوانان و جوانان و خانواده‌های آنان به خوبی فراهم شده و مکرراً محل آمد و شد اهالی محله و پایگاه حل مشکلات مردم است. پیداست که اگر اراده و همت انجام کار وجود داشته باشد، زمینه کار فراوان است و می‌توان با به خرج دادن خلاقیت اذهان و قلوب نسل جدید را جذب مسجد کرد.

وی با بیان اینکه مساجد نباید خالی از جمعیت بماند، افزود: گاه رفتارهای نسنجیده هر یک از ارکان و افراد منتسب به مسجد باعث رنجش یک نوجوان یا جوان و دور شدنش از مسجد می‌شود. ما نوجوانان و جوانان بسیار خوب و مستعدی داریم که باید با فضای معنوی و اجتماعی مسجد حشر و نشر داشته باشند و به رشد و بالندگی برسند.

عرفان‌نژاد نقش خانواده‌ها در انس و الفت نوجوانان و جوانان با مسجد را یادآور شد و توضیح داد: طبیعتاً هر چقدر که خانواده دیندارتر و مقیدتر باشد، فرزندان نیز همین مسیر را پیش می‌گیرند و تحت تربیت دینی رشد می‌یابند. وقتی پدر و مادر اهل مسجد باشند، فرزندان هم در این فضا رشد می‌کنند و الفت می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه بخشی از خانواده‌ها اهمیت بایسته و شایسته به حضور در مسجد نمی‌دهند، افزود: گاه حسرت می‌خورم که مسجد به عنوان خانه خدا و محلی که نام و یاد خدا و معنویت در آن جاری و ساری‌است، خلوت می‌شود. مسجد محل خلوت با خداست و به فرموده امام زین العابدین علیه السلام در مناجات سیزدهم، بزرگ‌ترین نعمت‌ها بر ما جاری شدن ذکر خدا بر زبان ماست و اجازه‌اش به ماست که او را بخوانیم و تنزیه و تسبیح کنیم.

مسجد جایگاه اعتماد، محبت و رفاقت است

عرفان‌نژاد با یادآوری اینکه خدا به ما اجازه ملاقات با خودش را عطا فرموده و مسجد بهترین مکان ملاقات و گفتگو با ذات اقدس الهی است، گفت: چرا ما باید خودمان را از این موهبت عظیم که خدا به هیچ موجود دیگری جز انسان نداده است، محروم کنیم. مسجد جایگاه اعتماد، محبت و رفاقت است که یک فضای سالم معنوی و اجتماعی را برای حضور ما و فرزندانمان فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: امیرالمومنین (ع) فرمودند: «لا صَلاةَ لِجارِ الْمَسْجِدِ اِلاّ فِی الْمَسْجِدِ» یعنی برای همسایه مسجد نماز کامل نیست مگر در مسجد. روحانیت و فعالان و ارکان مسجد باید زمینه حضور اهالی محله در مسجد را فراهم کنند و اگر برنامه‌های خوب برای مردم تدارک دیده شود که زمینه تقویت همدلی افراد را فراهم کند، قطعاً مساجد رونق بهتری خواهند داشت.

امام جماعت مسجد حضرت زینب (س) یادآور شد: متأسفانه گاه مشاهده می‌شود که ارکان مسجد برخورد صحیح و با مودت و رحمت را با کودکان و نوجوانان در مسجد ندارد که آسیب‌زاست. شیوه پیامبر (ص) این بود که کودکان و نوجوانان و جوانان را در مسجد گرد خود جمع می‌کردند و با عطوفت و مهربانی با آنان برخورد می‌کردند و پرسش‌های آنها را پاسخ می‌گفتند.

وی با اشاره به رویکردش در مسجد حضرت زینب مبنی بر تمرکز بر نوجوانان، گفت: بسیاری از امور مسجد به نوجوانان واسپاری شده است یعنی کلیددار مسجد، همچنین امور نظافت، پذیرایی، تلاوت قرآن، اذان و مکبری، هیئت مسجد و طراحی و برگزاری برنامه‌های مختلف در مسجد همه و همه با مسئولیت نوجوانان به پیش می‌رود.

عرفان‌نژاد بیان کرد: معتقدم نسل امروز اتفاقاً منطقی، فهیم، آگاه، قدرشناس و پای کار هستند که اگر ما بزرگ‌ترها با محبت و منطق و صمیمانه با آنها رفتار کنیم، حقیقتاً همراه هستند و همین نسل، امیدهای آینده این مرز و بوم خواهند بود.

امام جماعت مسجد حضرت زینب (س) شهرکرد در پایان گفت: رهاشدگی نسل نوجوان و جوان در میان انبوه آسیب‌های کف جامعه یک غفلت بزرگ به‌شمار می‌رود و مهم‌ترین مجاهدت و رسالت ما در خانه، مدرسه، دانشگاه، مسجد و … تربیت نیروی انسانی مؤمن، متعهد و معتقد برای آینده کشورمان است.