معرفی ۳ روش استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده و برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.

افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.

ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه می‌شود.

خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستی‌آزمایی و تطبیق داده خواهد شد.

متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» می‌توانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکان‌پذیر است.

با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایت‌های نامعتبر، افراد واسطه و مسیرهای غیررسمی باید خودداری کنند.

خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند

خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.

برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیش‌بینی کرده است.

مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

در روش نخست، خریدار به همراه مالک می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.

در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیت‌های ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در روش دوم، متقاضی می‌تواند با ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور https://ssaa.ir/، از بخش «خدمات الکترونیک» گزینه «استعلامات ثبتی» را انتخاب و سپس وارد بخش «تصدیق اصالت سند مالکیت» شود.

در این بخش اطلاعاتی از جمله واحد ثبتی، کد ملی، خیابان اصلی و فرعی، نوع سند و شماره دفتر املاک الکترونیکی باید تکمیل شود تا امکان بررسی اصالت سند فراهم شود.

استعلام توسط مشاوران املاک

در روش سوم، مشاوران املاک دارای پروانه صنفی می‌توانند پیش از تنظیم پیش‌نویس و قرارداد یکسان، از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت ثبتی ملک از جمله بازداشت یا توقیف آن را استعلام کنند.

در صورت وجود بازداشت یا محدودیت ثبتی، سامانه اجازه ثبت قرارداد را نخواهد داد؛ بنابراین متقاضیان ثبت ادعا و همچنین خریداران ملک باید برای دریافت خدمات ثبتی، صرفاً از مسیرهای رسمی تعیین‌شده استفاده کرده و از مراجعه به سایت‌های غیررسمی، افراد واسطه و اشخاصی که خود را ارائه‌دهنده خدمات این سامانه معرفی می‌کنند، خودداری کنند.