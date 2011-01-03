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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

ظرف سه روز اخیر؛

دومین سانحه رانندگی برای سرویس مدرسه در شیراز رقم خورد

دومین سانحه رانندگی برای سرویس مدرسه در شیراز رقم خورد

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین سانحه رانندگی برای سرویس مدارس در هفته اخیر این بار در شهرک صدرای شیراز رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این سانحه در ساعت هفت و 22 دقیقه صبح امروز (دوشنبه) در شهرک صدرای شیراز به وقوع پیوست.

در این حادثه خودروی پیکان سرویس مدرسه واژگون و در پی آن یک دختر 9 ساله دانش آموز و راننده سرویس مصدوم شدند.

پس از وقوع این سانحه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و مصدومین را به بیمارستان نمازی انتقال داد.

حال مصدومین وخیم گزارش نشده است.

شهرک صدرا در فاصله 9 کیلومتری شیراز قرار داد. روز شنبه نیز یک خودروی گل با یک سرویس مدرسه در بلوار چمران شیراز برخورد کرد که در پی آن سه دانش آموز و راننده سرویس کشته شدند.

کد مطلب 1224225

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