رضا جاویدی نویسنده و کارگردان نمایش «ژوژمان» که به تازگی در بوتیک هنر ایران روی صحنه رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکلگیری این اثر و فضای روایی آن توضیح داد: متن این نمایش با الهام از نمایشنامه «خدا» نوشته وودی آلن شکل گرفته است. داستان «ژوژمان» درباره ۲ دانشجوی هنر است که در پلاتوی دانشگاه نشستهاند و خود را برای ارائه یک ژوژمان پایانترم آماده میکنند؛ ارائهای که مضمونی فلسفی دارد و به نوعی با پرسشهای بنیادین درباره انسان، معنا و موقعیت او در جهان گره خورده است.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه شکلگیری این پروژه نمایشی افزود: حدود ۶ تا ۷ سال است که در دانشگاههایی مانند تهران مرکز، سوره و علمیکاربردی تدریس میکنم و حاصل چند سال تمرین و کارگاهی که با دانشجویان داشتم، در نهایت به شکلگیری این اجرا منجر شد. این اثر در واقع برآمده از یک مسیر آموزشی و تجربی است که بهتدریج به یک اجرای صحنهای تبدیل شده و برای من اهمیت دارد که این فرآیند، حالا در مواجهه با مخاطب کامل شود.
این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط روحی و فضای کلی حاکم بر فعالیتهای هنری در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: از ماه دی تا امروز، از نظر روحی در شرایطی نبودم که بتوانم کار کنم و بسیاری از همکارانم نیز وضعیت مشابه و غمانگیزی را تجربه میکردند. این شرایط طبیعی بود که بر روند تولید آثار هنری هم تأثیر بگذارد. با این حال، پس از اعلام آتشبس و بازگشایی تماشاخانهها، اگرچه هنوز ثبات کامل به وضعیت بازنگشته، اما ما بهعنوان هنرمند نمیتوانیم دست از کار بکشیم.
جاویدی با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیتهای نمایشی در این شرایط تصریح کرد: تئاتر شغل ما است و ما باید حضور داشته باشیم تا مخاطب بتواند به سالنها بیاید و با اثر هنری مواجه شود. نمیتوانیم زندگی و کار خود را متوقف کنیم و مشخص هم نیست تا چه زمانی باید منتظر بمانیم. امروز شاهد هستیم که تماشاخانههای تهران دوباره فعالیت خود را از سر گرفتهاند و ما هم تصمیم گرفتهایم با وجود همه سختیها، اجرای خود را روی صحنه ببریم. به اعتقاد من، کار کردن و اجرای تئاتر، قطعاً بهتر از تعطیلی کامل این هنر است.
وی همچنین به نقش حمایتهای فردی در به ثمر رسیدن این پروژه اشاره کرد و گفت: با حمایتهای قاسم جعفری مدیریت این تماشاخانه، مسیر اجرای این نمایش در بوتیک هنر ایران فراهم و ممکن شد.
این عکاس تئاتر با تأکید بر نگاه خود به مفهوم هنر و فرمهای مختلف آن بیان کرد: چه در عکاسی، چه در تئاتر و چه در سینما، در نهایت با یک فرم مواجه هستیم و هنرمند از این فرمها برای بیان اثر خود استفاده میکند. برای من مهم نیست که صرفا بهعنوان کسی که یک فرم خاص را میشناسد، معرفی شوم بلکه ترجیح میدهم بهعنوان یک هنرمند شناخته شوم. مسئله اصلی برای من، محتوا و انتقال آن از طریق فرم است، نه خود فرم بهتنهایی.
جاویدی در پایان با اشاره به استمرار فعالیتهایش در حوزه تئاتر تاکید کرد: در چند سال گذشته بهصورت مستمر در تئاتر فعالیت داشتهام و همواره در تماشاخانهها حضور داشتم. ارتباط من با تئاتر در این سالها هیچگاه قطع نشده و همچنان تلاش میکنم این مسیر را با جدیت ادامه دهم.
نمایش «ژوژمان» به نویسندگی و کارگردانی رضا جاویدی از ۱۷ اردیبهشت در بوتیک هنر ایران به صحنه رفته است.
امیرعلی شابازیان، امیرمحمد قیصری، روشا حمزه پور، النا مهر فاخر، علی صابری، ملیکا خان علیلو، ابوالفضل حسین پور، علی اژدریان، غزل سلوکی، ستایش مقدم، ستایش طهرانی، مصطفی قاسمی، محمد پرهام حوریان و آتنا صامی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
عکس از عرفان آقائی است.
