مدیران مجتمعهای آموزشی برگزاری کارگاه را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحرخیز ظهر پنجشنبه در دومین گردهمایی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان همدان با بیان اینکه این مجتمعا برای ماندگاری به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، گفت: باید نظارت دقیق بر نحوه عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی صورت گیرد.

سحرخیز با اشاره به اینکه مجتمعهای آموزشی و پرورشی برای حرکت به سوی عدالت آموزشی، کاهش نابرابری ها و فاصله های موجود بین آموزش و پرورش شهری و روستایی شکل گرفته اند، بهره‌گیری از مدیران با انگیزه، بهره‌مندی از سامانه اطلاعاتی، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و اختصاص سرانه ویژه را از امتیازات این مجتمع‌ها ذکر کرد و افزود: مجتمع‌های آموزشی و پرورشی با امتیازات ویژه‌ای که به آنها داده می‌شود، می‌توانند در مسائل آموزشی و پرورشی همچون مدارس شهری و همپای آنها رشد داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: تبدیل مدارس روستایی به مجتمع آموزشی با هدف اقتداربخشی به مدیران، توجه به مسائل تربیتی، تقویت عدالت آموزشی و افزایش ضریب نظارت بر مدارس روستایی انجام شده است.

وی با تاکید بر اهمیت دوره ابتدایی، تقلیل ساعات کاری معلمان ابتدایی را فرصتی برای تجدید قوا، مطالعه، شرکت در کارگاه های آموزشی و ضمن خدمت و هم اندیشی دانست و گفت: تقلیل ساعات درسی معلمان ابتدایی یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش است که در حال پیگیری است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و درس ملی به عنوان یک مطالبه ملی از مسئولان آموزش و پرورش در آستانه نهایی شدن است.

سحرخیز گفت: کاهش تمرکز، اقتدار بخشی به مدرسه، مدرسه محوری به عنوان کانون تحول، اهمیت تربیت دوره ای و توجه به معلم از اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.