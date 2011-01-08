یادواره شهدای روحانی در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام عبد النبی صداقت بعد از ظهر شنبه در یک نشست مطبوعاتی بیان داشت: استان هرمزگان در دوران دفاع مقدس 100 رزمنده روحانی را در جبهه ها داشته که از این تعداد 30 نفر از آنها به درجه رفیع شهادت دست یافتند.

وی ادامه داد: روحانیت در همه عرصه های به ویژه در دوران دفاع مقدس به خوبی خود را نشان داده و این افتخاری برای روحانیت محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) بندرعباس یاد آور شد: اولین جلسه برنامه ریزی این یادواره با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مدیران در 12 تیر ماه 89 برگزار شد و تصمیمات اولیه در این خصوص گرفته شد.

حجت الاسلام صداقت اضافه کرد: در همین راستا قرار بر این شد که مجموعا سه یادواره در شهرستانهای بندرعباس، میناب و رودان برگزار شود و یک یادواره دیگر نیز به شکل استانی برگزار شود.

وی اعلام کرد: زمان برگزاری این یادواره در نیمه دوم بهمن ماه 89 خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) بندرعباس در تشریح وظایف ستاد برگزاری این یادواره بیان داشت: اعضای اصلی این ستاد را نماینده ولی فقیه، استاندار، مسئولان سپاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اداره تبلیغات اسلامی و سایر نهاد ها و دستگاههای استان تشکیل می دهند.

حجت الاسلام صداقت افزود: جمع آوری آثار نوشتاری، صوتی و تصویری، سرکشی از خانواده شهدا، ساخت، بازخوانی خاطرات شهدا، طراحی سایت با موضوع شهدای روحانی و تهیه بانک اطلاعات شهدای روحانی از جمله برنامه هایی است که در این راستا صورت خواهد گرفت.