به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران در حاشیه دیدار و سرکشی از منازل جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در شهرستان‌های بندرعباس و میناب با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: شکوه، پایداری و بالندگیا نقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره مدیون فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهدا و خانواده‌های آنان است و امروز نیز ملت ایران خود را وامدار این ایثارگران می‌داند.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا تصریح کرو: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت مقام والای خانواده‌های آنان یک وظیفه همگانی است و همه مسئولان باید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رسیدگی به مسائل این خانواده‌ها تلاش کنند.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: از ویژگی‌های شاخص شهدای جنگ رمضان، توفیق شهادت در مسیر ولایت و همراهی با ولی‌امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این روحیه ولایت‌مداری و ایستادگی، مسیر عزت و پیشرفت کشور را هموار کرده است.

سرهنگ صنعتکاران تاکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رود و باید این فرهنگ ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان به همراه مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان با حضور در منازل جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در شهرستان‌های بندرعباس و میناب، با آنان دیدار و از صبر و ایثار این خانواده‌ها تجلیل و بر استمرار دیدار و رسیدگی به مسائل آنان تاکید شد.