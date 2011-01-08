پروسه خطرناک غربی صهیونیستی؛ همیشه پای انگلیس در میان است

این پروسه خطرناک آمریکایی صهیونیستی در چارچوب تلاش غرب و آمریکا برای کوچک سازی جهان اسلام قابل تجزیه و تحلیل است. تجزیه جنوب از شمال سودان در واقع جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اسرائیل جدیدی را در قلب کشور اسلامی سودان ایجاد خواهد کرد..

جنوب سودان که 700 هزار کیلومتر مربع مساحت و 9 میلیون نفر جمعیت دارد؛ 85 درصد از ذخایر نفتی این کشور را در خود جای داده است.

استعمار پیر انگلیس از سال 1956 واندکی پس از استقلال سودان به دلیل وجود سفره های گسترده نفتی در جنوب سودان همواره در پی جدایی جنوب از شمال بوده است. حضورمداوم جاسوسان انگلیسی در هیئت مسیونرهای مذهبی در جنوب برای تشویق اهالی این منطقه به تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت یکی از طرح های دراز مدت انگلیس وغرب برای تجزیه سودان به شمار می رود.

قرار گرفتن جنوب سودان در بخشی از نیل آبی و کشف لایه هایی از معادن منیزیم، اورانیوم و مس در این منطقه حساس، انگلیس، آمریکا و دیگر کشورهای غربی را به تلاش برای تجزیه این منطقه تشویق کرد.

طمع ورزی رژیم اسرائیل به منابع طبیعی سودان

در این پروسه، رژیم صهیونیستی نیز مشارکت فعالی دارد زیرا جدایی جنوب سودان از این کشور، راه را برای حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه هموار می کند. هدف اسرائیل از حضور در ساحل شرقی رود نیل، گسترش فعالیتهای سدسازی برای کنترل و مهارآب رودخانه نیل است.

اسرائیل تلاش می کند تا از رهگذر ایجاد پایگاه هایی در جنوب سودان دست به فعالیتهای سد سازی بزند تا از کشورهای سودان شمالی ، مصر و 9 کشور دیگر آفریقایی که در دو سوی ساحل نیل قرار دارند، باج خواهی کند.

موضوع جدایی سودان که قرار است در 9 ژانویه سال جاری به همه پرسی گذاشته شود از سال 1990 مورد توافق آمریکا ، اتحادیه آروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. غرب و سازمان ملل متحد برای تهیه مقدمات این جدایی، یک جنگ ظالمانه ای را بر ساکنان شمال و جنوب سودان تحمیل کردند.

بافت پیچیده اجتماعی جنوب و فرصت طلبی غرب

در طول این جنگ، صدها هزار نفراز مسلمانان مقیم جنوب توسط ارتش رهایی بخش جنوب سودان به رهبری سرهنگ جان کارنگ کشته و بیش از یک میلیون مسلمان دیگر ناچار به مهاجرت از جنوب به شمال شدند. از سوی دیگر شرایط اجتماعی جنوب سودان با سایر مناطق این کشور تفاوت اساسی دارد.

نفوذ رهبران قبایل که به "سلطان" معروف هستند و قدرت محلی آنان از قدرت دولت های محلی بیشتر است شرایط جنوب سودان را در آینده ودر صورت جدائی این منطقه از سودان شمالی پیچیده تر خواهد کرد.

هر سلطان با تکیه بر افراد قبیله خود یک دولت محلی با تجهیزات نظامی و ارتش تشکیل داده که وجود این سیستم پیچیده قبیله ای احتمال بروز جنگ داخلی در جنوب سودان را افزایش می دهد.

در کنار چنین سیستم پیچیده ای، آمریکا و انگلیس با استفاده از شرایط قبیله ای موجود، صدها پایگاه نظامی برای آموزش نظامی جوانان مسیحی جنوب سودان ایجاد کردند.

از سوی دیگردادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در طول 2 سال گذشته به دلیل مواضع ضد آمریکایی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، حکم بازداشت وی را صادر کرد.

این دادگاه مدعی شده که ژنرال عمر البشیر در کشتار مردم دارفور در غرب سودان مشارکت داشته و لذا برخلاف قوانین بین المللی پلیس بین الملل را مامور دستگیری رئیس جمهوری سودان کرده است.

علت این امر این است که عمر البشیر اساسا با جدایی جنوب از شمال سودان به شدت مخالفت می کرد و این حکم در واقع برای اجبار رئیس جمهوری سودان به پذیرش نتایج همه پرسی جدایی جنوب صادر شده است.

عمر البشیر اخیرا اعلام کرده که تابع اراده مردم جنوب سودان است و چنانچه در همه پرسی به جدایی جنوب رای دهند این نتیجه را خواهد پذیرفت.

سفر اخیر عمر البشیر به جنوب سودان که به "حجه الوداع" عمر البشیر از جنوب کشور خود معروف شده نشان می دهد که تجزیه سودان تقریبا امری قطعی به شمار می رود و مقدمات این تجزیه از سوی آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی از مدتها پیش آماده شده است.

نگاه چین به نفت جنوب

حتی شرکتهای چینی نیز اخیرا میلیونها پرچم جنوب سودان را تهیه و به این منطقه ارسال کرده، زیرا چین نیز منافع خاصی از رهگذر حفاری های نفتی در جنوب سودان دنبال می کند.

رد پای اسرائیل در جنوب

رهبران جنوب سودان نیز بدون پرده پوشی اعلام کرده اند که پس از جدایی جنوب از شمال با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی برقرار خواهند کرد و این به مفهوم چراغ سبز رهبران جنوب سودان به رژیم اسرائیل برای حضور در این منطقه است.

اسرائیل در مقایسه با آمریکا و غرب اشتیاق بیشتری برای تجزیه کشورهای عربی و اسلامی دارد، زیرا وجود کشورهای اسلامی و عربی یکپارچه و قدرتمند، تهدیدی برای امنیت این رژیم تلقی می شود.

سکوت عربی و اسلامی در برابر یک توطئه خطرناک

متاسفانه اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی بدون توجه به ابعاد خطرناک تجزیه سودان هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از وقوع این رخداد شوم که تداعی کننده شکل گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948 است، انجام نمی دهند.

در این راستا تشکیل یک اجلاس فوق العاده با شرکت سران کشورهای اسلامی برای ارائه رهیافتی در راستای برون رفت سودان از بحران فعلی وجلو گیری از تجزیه سودان به دو کشور شمال وجنوب لازم وضروری به نظر می رسید.