به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر چهارشنبه در نشست مدیران وزارت میراث فرهنگی با مسئولان شهرستان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این سفر، رسیدگی به مسائل میراث جهانی شهرستان است و تلاش داریم این نشست به نتایج عملی و تصمیمات مشخص منجر شود.

وی با اشاره به برج جهانی قابوس گفت: برج قابوس از قدمت بالایی برخوردار است و باید برای حفظ و ساماندهی این میراث جهانی چاره‌اندیشی کنیم.

فرماندار گنبدکاووس افزود: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب برای برج قابوس در سال ۱۴۰۴ تخصیص یافت که برای جمع‌آوری داربست‌ها، تکمیل اتاقک بلیت‌فروشی، نورپردازی و بهسازی مسیر تردد بازدیدکنندگان هزینه شد.

وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵ نیز تخصیص ۸۰ میلیارد ریال برای مطالعات ساماندهی حریم و میراث جهانی، بهسازی مسیر تردد و ادامه اقدامات محوطه و نورپردازی پیگیری شده است.

وی احیای سایت‌موزه شهر باستانی جرجان را از مطالبات مهم شهرستان دانست و گفت: برای تکمیل ساختمان و ساماندهی کارگاه‌های کاوش اقدامات لازم انجام شده و ۵۰ میلیارد ریال نیز برای این پروژه مصوب شده، اما تاکنون تخصیص نیافته است.

فرماندار گنبدکاووس همچنین با اشاره به پروژه موزه بزرگ گلستان اظهار کرد: ادامه ساخت این موزه نیازمند اعتبارات ملی است و با توجه به پیگیری نماینده شهرستان برای اخذ مجوز ماده ۲۳، امیدواریم در جریان این سفر تصمیم مشخصی برای تأمین اعتبار پروژه اتخاذ شود.

۷۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در گنبدکاووس

وی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در ۴۲ رشته در گنبدکاووس فعالیت دارند و ۵۲ روستا نیز ظرفیت تولید صنایع‌دستی دارند.

فرماندار گنبدکاووس، بیمه هنرمندان صنایع‌دستی را از مطالبات مهم این حوزه دانست و افزود: موضوع بیمه شاغلان صنایع‌دستی از سال ۱۳۹۳ مطرح است، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

وی همچنین روستای تنگلی را دارای ظرفیت مهم گردشگری و صنایع‌دستی دانست و گفت: اختصاص هفت هکتار زمین در مجاورت منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند زمینه ایجاد دهکده گردشگری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند. این روستا در سال ۱۴۰۳ نیز به عنوان روستای سوزن‌دوزی ترکمن به ثبت ملی رسیده است.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به ثبت ملی مجموعه سوارکاری شهرستان گفت: لازم است برای به‌روزرسانی و توسعه این مجموعه متناسب با استانداردهای روز اقدام شود.

وی خطاب به فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، خواستار پیگیری ثبت ملی اسب ترکمن و حمایت از ساخت‌وساز و توسعه مجموعه سوارکاری شد و افزود: با تحقق این موضوع می‌توان شاهد برگزاری کورس‌های بین‌المللی و استفاده بیشتر از ظرفیت اسب ترکمن در توسعه گردشگری گنبدکاووس بود.

فرماندار گنبدکاووس تأکید کرد: هدف از این نشست باید رسیدن به تصمیمات مشخص و نتیجه‌محور برای پیشبرد مسائل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان باشد.