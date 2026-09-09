به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران که با حضور برخط فرمانداران استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دفاع مقدس صرفاً بخشی از تاریخ کشور نیست، بلکه بخشی از هویت، شجاعت و دلبستگی مردم ایران به سرزمین خود است و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده یک مسئولیت مهم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سابقه ۱۸ ساله پروژه موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران افزود: طولانی شدن اجرای این پروژه با جایگاه مازندران به عنوان استان شهدا و رزمندگان همخوانی ندارد و نباید اجازه داد طرح‌های عمرانی سال‌ها درگیر روندهای فرسایشی شوند.

استاندار مازندران بر ضرورت تغییر رویکرد در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: اعتبارات و اقدامات پروژه‌ها نباید به شکل قطره‌ای و بدون خروجی مشخص دنبال شود، بلکه باید برای هر طرح برنامه عملیاتی، زمان‌بندی دقیق و سازوکار نظارت تعریف شود.

یونسی رستمی با قدردانی از عملکرد فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوادث اخیر و شرایط جنگی کشور، خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم باید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران باشد و مسئولان باید در شرایط مختلف در کنار مردم حضور مؤثر داشته باشند.

وی ادامه داد: از مدیران صرفاً ارائه گزارش نمی‌خواهیم، بلکه آنچه اهمیت دارد نتیجه و اثر واقعی اقدامات در زندگی مردم است. پروژه‌های عمرانی نیز باید در کنار کارکرد اجرایی، از پیوست فرهنگی برخوردار باشند و نیازهای واقعی جامعه را مورد توجه قرار دهند.

استاندار مازندران همچنین بر برخورد جدی با پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند تأکید کرد و گفت: در مدیریت اجرایی، زمان یک سرمایه مهم است و در قراردادهای جدید باید ضمانت‌های اجرایی متناسب با تأخیر پیمانکاران در نظر گرفته شود تا روند اجرای پروژه‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه نشود.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر مسئولان با نسل جوان افزود: تقویت اعتماد عمومی از مسیر گفت‌وگو و حضور مستقیم در میان جوانان و دانشجویان امکان‌پذیر است و مدیران باید با پاسخگویی به پرسش‌ها و تبیین واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه ارتباط مؤثرتر با این قشر را فراهم کنند.

وی با تجلیل از ایثارگری رزمندگان و خانواده‌های شهدا اظهار کرد: رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و همچنین ایستادگی آنان در شرایط دشوار امروز، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده وظیفه همه مسئولان است.

استاندار مازندران در پایان بر پیگیری مستمر روند تکمیل موزه دفاع مقدس و مقاومت استان تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید تا رسیدن این پروژه به مرحله بهره‌برداری، موضوع را به صورت جدی دنبال کنند تا موزه دفاع مقدس مازندران هرچه سریع‌تر به عنوان محلی برای روایت ایثار و حماسه رزمندگان استان در اختیار مردم قرار گیرد.