۱۵ یادمان شهدای گمنام مازندران در انتظار تکمیل؛۲۳ هزار رویداد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران افزود: مازندران میزبان پیکر مطهر ۳۹۰ شهید گمنام است و در حال حاضر ۱۵ یادمان در نقاط مختلف استان هنوز به طور کامل به سرانجام نرسیده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به برنامه تشییع و خاکسپاری هشت شهید گمنام جدید در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه داد: بر اساس ابلاغ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، اختصاص این شهدا به استان منوط به ساماندهی و تکمیل یادمانهای نیمهتمام موجود است.
برسلانی خواستار ورود جدی فرمانداریها، شهرداریها و دستگاههای متولی برای تکمیل این یادمانها شد و گفت: این مکانها نباید صرفاً سازههای عمرانی باشند، بلکه باید به فضاهایی فرهنگی و معنوی برای انتقال پیام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تبدیل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از روند تدوین دانشنامه جامع دفاع مقدس مازندران خبر داد و اظهار کرد: این اثر به عنوان یک مرجع علمی و پژوهشی در سه محور شهدا، جغرافیای نظامی و فرهنگی و اجتماعی در حال تدوین است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران بیان کرد: در بخش شهدای این دانشنامه ۲۳۲ مدخل شاخص پیشبینی شده و در حوزه جغرافیای نظامی نیز نقش لشکر ویژه ۲۵ کربلا و قرارگاهها مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین نقش ستادهای پشتیبانی جنگ، گلزارهای شهدا، اصناف و کارخانهها در بخش فرهنگی و اجتماعی بررسی میشود.
وی تعداد مدخلهای پیشبینی شده برای این دانشنامه را بیش از هزار و ۲۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: با حمایت استانداری، تأمین اعتبار از سوی فرمانداریها و همکاری دانشگاهها، روند پژوهش و تدوین این اثر در حال انجام است و تسریع در انتشار آن یک مطالبه جدی محسوب میشود.
برسلانی همچنین از برنامهریزی برای انتشار سالانه ۷۰ عنوان کتاب در حوزه ادبیات پایداری، ایثار، شهادت و پشتیبانی جنگ خبر داد و افزود: تدوین خاطرات مربوط به جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است با محوریت شهرستانهای استان، نقش اقشار مختلف مردم در این حوادث در قالب آثار مستند و کتاب ثبت شود.
وی با اشاره به توسعه تولید محتوای صوتی و پادکست در حوزه دفاع مقدس خاطرنشان کرد: تلاش میشود آثار تولیدشده در قالبهای جدید و متناسب با فضای مجازی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین از ثبت بیش از ۲۳ هزار رکورد از فعالیتهای دفاع مقدس استان در سامانههای ملی خبر داد و گفت: استانداری مازندران با ثبت بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مورد عملکرد، در این زمینه پیشتاز بوده و انتظار میرود سایر فرمانداریها و دستگاههای اجرایی نیز اقدامات خود را به صورت کامل در سامانه ثبت کنند.
وی با اشاره به استمرار تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاههای استان، بر ضرورت مستندسازی نقش مردم در پشتیبانی از جبههها تأکید کرد و گفت: کارخانهها، اصناف و گروههای مردمی بخش مهمی از ظرفیت پشتیبانی دوران جنگ بودند و باید نقش آنان در قالب اسناد مکتوب و آثار تصویری برای نسلهای آینده ثبت شود.
ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
در ادامه این نشست، سردار بهرام سبکملک جانشین قرارگاه منطقهای غدیر شمال کشور نیز با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا مسئولیتی همسنگ ادای دین به مجاهدتهای آنان است و هر میزان برای این حوزه فعالیت شود، همچنان نیاز به اقدامات بیشتر وجود دارد.
وی افزود: توان بازدارندگی و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان، نتیجه حضور و مجاهدت نیروهای مسلح، بسیجیان و ایثارگران است و این دستاورد باید برای نسلهای آینده روایت و تبیین شود.
جانشین قرارگاه منطقهای غدیر شمال کشور با اشاره به جایگاه مازندران در دوران دفاع مقدس گفت: این استان با تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید، از مناطق برجسته کشور در عرصه ایثار و مقاومت به شمار میرود و باید در برنامههای بزرگداشت دفاع مقدس نیز جایگاه شایسته خود را حفظ کند.
سبکملک با اشاره به نقش لشکر ویژه ۲۵ کربلا در عملیاتهای دفاع مقدس ادامه داد: رزمندگان مازندران در عملیاتهایی همچون والفجر ۸ و کربلای ۵ حضوری تعیینکننده داشتند و حماسه عبور از اروندرود و عملیاتهای انجام شده در جزایر از جمله افتخارات ماندگار رزمندگان اسلام است.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال این حماسهها به نسل جدید گفت: بخشی از عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس از جمله عبور از اروند به دلیل اهمیت نظامی مورد مطالعه و تحلیل مراکز نظامی و دانشگاهی قرار گرفته است و لازم است تکمیل یادمانها و مستندسازی این افتخارات با سرعت بیشتری دنبال شود.
جانشین قرارگاه منطقهای غدیر شمال کشور در پایان بر همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت مردمی از برنامههای حوزه دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: پاسداشت شهدا و ثبت حماسههای رزمندگان مازندران وظیفهای همگانی است و باید از ظرفیتهای موجود برای انتقال این میراثارزشمند به نسلهای آینده استفاده کرد.
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