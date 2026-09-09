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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

ارکاکلی: برج قابوس نیازمند اعتبار ویژه و پایدار است

ارکاکلی: برج قابوس نیازمند اعتبار ویژه و پایدار است

گنبد- نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: برج قابوس به‌عنوان یک اثر تاریخی شاخص، برای حفاظت و مرمت به اعتبار ویژه و پایدار نیاز دار

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم ارکاکلی عصر چهارشنبه در جریان بازدید مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی از برج قابوس اظهار کرد: نمی‌توان برای مرمت چنین بنای ارزشمندی سقف اعتباری محدودی مانند پنج، ۱۰ یا ۵۰ میلیارد تومان تعیین کرد و لازم است متناسب با نیازهای بنا، اعتبار پایدار اختصاص یابد.

وی افزود: حفاظت از برج قابوس نیازمند مطالعات تخصصی، استفاده از مشاوران و کارشناسان و اجرای برنامه‌ای نظام‌مند است و تمامی مستندات، نقشه‌ها و مطالعات فنی نیز باید برای آیندگان ثبت و نگهداری شود.

ارکاکلی همچنین با اشاره به موزه بزرگ گنبدکاووس گفت: این پروژه باید با نگاه ملی دنبال شود و به‌عنوان موزه منطقه‌ای شمال کشور تعریف شود تا امکان تأمین اعتبار و پیشبرد آن در سطح ملی فراهم شود.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با اشاره به اهمیت امامزاده یحیی بن زید(ع) نیز گفت: این مجموعه برای مردم شرق گلستان، زائران و جامعه ترکمن صحرا اهمیت ویژه‌ای دارد و موضوع طرح جامع آن یک مطالبه جدی است که باید در سطح ملی پیگیری شود.

وی ادامه داد: مطالبات مطرح‌شده در این سفر جمع‌بندی و در جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6942757

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