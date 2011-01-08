فرمانده نیروی دریایی ارتش به جیبوتی سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار دکترحبیب الله سیاری، در این نشست ضمن اعلام خبر فوق افزود: فرماندهان نیروی دریای جیبوتی درجریان سفر خود درسال 1387 به کشورمان، از نیروی دریایی ما بازدید نمودند و خواستار گسترش تعاملات در تمام زمینه ها بویژه آموزش دانشجویان، بحث سازماندهی، ساخت و ساز و همچنین تجهیزات شدند.

سیاری ادامه داد: در این سفر سه روزه ضمن گفتگو با رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروی دریایی کشور مذکور از مراکز نظامی و نیروی دریایی آنان نیز بازدید خواهیم داشت و در این راستا تفاهم نامه های نظامی نیز امضاء خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به جایگاه دریا در توسعه پایدار اقتصادی کشورها، آن را بسیار حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: دریا به عنوان محور توسعه پایدار کشورها از سه جنبه منابع انرژی، غذائی و راه، دارای اهمیت است چراکه بیش از نود درصد جابجائی ها از درون دریا انجام می شود و هرکشوری که بتواند از این جایگاه بصورت بهینه بهره بردای نماید قطعاً موفق تر خواهد بود.

وی در ادامه به پدیده شوم دزدان دریایی در خلیج عدن اشاره کرد و در این باره یادآور شد: سازمان ملل پس از بوجود آمدن این پدیده از کشورهایی که توانایی حضور در منطقه را داشتند درخواست کمک نمود که ما نیز بلافاصله اولین ناوگروه مان را برای حفاظت از کشتی های نفتی و تجاری و همچنین کمک به دیگر کشورهای درخواست کننده، به منطقه خلیج عدن اعزام نمودیم که در این راستا بیش از هزار فروند کشتی اسکورت کردیم که ششصد فروند بصورت مستقیم و چهارصد فروند بصورت غیر مستقیم و تحت نظارت از خدمات ناوگروه ما بهره مند شدند.

امیر دریادار سیاری همچنین به امنیت خطوط کشتی رانی در دریا اشاره و اظهار داشت کشور های منطقه قادر به تامین امنیت در منطقه هستند و در این خصوص نیازی به حضور نیروهای فرا منطقه ای نیست.

وی درپایان از وجود خلاء قانونی در برخورد با دزدان دریایی انتقاد کرد و در این باره گفت: باید قوانین به گونه ای تنظیم شود که دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در دریا نباشیم.

گفتنی است، هیئت اعزامی قرار است از یازدهمین ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن نیز بازدیدی داشته باشد.