به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، نمایش‌های «دو سر و یک کلاه» به کارگردانی محمدرضا خاکی، «مده‌آ» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، «سنترال پارک غربی» به کارگردانی ژاله صامتی و «رومولوس» به کارگردانی قیس یساقی، در نوبت اجرایی مرداد و شهریور مجموعه ایران‌شهر به صحنه می‌روند.

نمایش «دو سر و یک‌ کلاه» نوشته ژان‌ـ‌ماری پی‌یم، با ترجمه و کارگردانی محمدرضا خاکی و بازی ناصر علی‌پاشا و حمید رشید، از یکشنبه‌ ۲۵ مرداد، ساعت ۱۸:۴۵ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

نمایش «مده‌آ» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی و تهیه‌کنندگی شیدا منوچهری نائینی، با بازی ریحانه رضی و بهار نوحیان، از چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۹ در سالن سمندریان به صحنه می‌رود.

نمایش «سنترال پارک غربی» نوشته وودی آلن، با ترجمه ایرج سنجری، کارگردانی و تهیه‌کنندگی ژاله صامتی، با بازی لیلا بلوکات، ژاله صامتی، نادر فلاح، ایرج سنجری و نیاز سنجری، از جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۲۱:۱۵ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

همچنین نمایش «رومولوس» نوشته فواد زیدانلویی، به طراحی و کارگردانی قیس یساقی و با بازی اسماعیل گرجی، فرشاد قاسمی، امیرحسین بلندی، مهسا صبوری و محمد لقمانیان از چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۲۱ در سالن سمندریان روی صحنه می‌رود.