هدفمندسازی یارانه تغذیه دانشجویان نیازمند مطالعه و اجرای دقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سیدمحمودرضا آقامیری در نشست بررسی طرح مدیریت و هدفمندسازی یارانه تغذیه دانشجویی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید انقلاب اسلامی، از برگزاری این نشست با حضور نمایندگان دانشگاههای مختلف استقبال کرد و اظهار داشت: هرچه هماهنگی و همکاری میان دانشگاهها در این زمینه بیشتر باشد، میتوان مدیریت بهتری در اجرای این طرح داشت و با آمادگی بیشتری نسبت به مسائل پیشرو اقدام کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با قدردانی از دکتر سعید حبیبا و همکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ورود به موضوع مدیریت یارانه تغذیه دانشجویی، گفت: بخش قابل توجهی از دغدغه رؤسای دانشگاهها و معاونان دانشجویی مربوط مسائل مربوط به خوابگاه و تغذیه دانشجویان میشود و هر اقدامی که بتواند این شرایط بهبود ببخشد، اقدامی ارزشمند است.
وی افزود: دانشگاهها از اصل هدفمند شدن یارانه و اینکه یارانه به دست آخرین فرد ذینفع برسد، استقبال میکنند؛ با این حال، اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور نیازمند توجه به مجموعهای از ملاحظات و چالشها است.
تورم و نوسانات قیمت؛ مهمترین چالش اجرای طرح
آقامیری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، اظهار داشت: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی بهصورت مستمر در حال تغییر است، پیشبینی یک هزینه ثابت برای تغذیه دانشجویان در یک بازه زمانی مشخص دشوار خواهد بود و این موضوع میتواند آثاری بر هزینه و کیفیت غذای دانشجویی داشته باشد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: نمیتوان در شرایطی که قیمت مواد اولیه بهصورت روزانه تغییر میکند، برای یک ماه، هزینه واحد و ثابتی را پیشبینی کرد؛ بنابراین آثار تورم بر اجرای طرح تغذیه باید بهصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت حمایت از دانشجویان کمبرخوردار
وی تبدیل تغذیه دانشجویی از یک خدمت رفاهی تضمینشده به موضوعی وابسته به قدرت خرید فردی را یکی دیگر از نگرانیهای دانشگاهها دانست و گفت: در صورت افزایش قیمت غذا، ممکن است دانشجویان کمبرخوردار و دانشجویان غیر بومی با مشکلات بیشتری مواجه شوند و برای تأمین غذای خود به سمت گزینههای ارزانتر و در برخی موارد کمکیفیتتر سوق پیدا کنند.
آقامیری تأکید کرد: باید برای دانشجویان کم برخوردار و گروههای تحت حمایت، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود تا اجرای طرح جدید، امنیت غذایی این گروه از دانشجویان را با مشکل مواجه نکند.
شرایط دانشگاهها یکسان نیست
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تفاوت شرایط دانشگاههای کشور اظهار داشت: نمیتوان شرایط همه دانشگاهها را یکسان در نظر گرفت. موقعیت جغرافیایی، تعداد دانشجویان، هزینههای تأمین غذا و میزان دسترسی دانشجویان به مراکز عرضه غذای خارج از دانشگاه در دانشگاههای مختلف متفاوت است.
وی افزود: شرایط دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت با دانشگاههایی که در اطراف خود دسترسی مناسبی به مراکز عرضه غذای ارزان و باکیفیت ندارند، یکسان نیست و این تفاوتها باید در طراحی و اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.
کاهش تصدیگری نباید به کاهش نظارت منجر شود
دکتر آقامیری با اشاره به نقش پیمانکاران در ارائه خدمات تغذیه دانشجویی گفت: امروز دانشگاه، معاونت دانشجویی و اداره تغذیه بر عملکرد پیمانکار نظارت دارند و در صورت بروز مشکل، امکان اصلاح یا تغییر پیمانکار وجود دارد؛ اما اگر نقش دانشگاه در این فرآیند محدود شود، باید مشخص باشد که سازوکار نظارت بر کیفیت و قیمت غذا چگونه خواهد بود.
وی هشدار داد: کاهش تصدیگری دانشگاه نباید به کاهش کیفیت غذا، افزایش قیمت یا کاهش امکان نظارت دانشگاهها بر خدمات تغذیه منجر شود.
تضمین رفاه و ارتقای رضایتمندی دانشجویان
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اهمیت درک دقیق نیازهای دانشجویی در تصمیمگیریهای رفاهی، اظهار داشت: هدف ما این است که هرگونه تغییر در خدمات تغذیهای، در راستای ارتقای سطح رضایتمندی دانشجویان باشد و با نگاهی جامع، رفاه آنان را تضمین کنیم.
دکتر آقامیری افزود: با توجه به تعاملات گسترده و شبکههای ارتباطی پویا میان دانشجویان در سراسر کشور، فرصت ویژهای داریم تا با اتخاذ رویکردی هماهنگ و پیشدستانه، الگوهای موفق رفاهی را در همه دانشگاهها جاری کنیم؛ از این رو، بررسی دقیق اثرات مثبت طرح پیش از اجرا، برای دستیابی به بالاترین سطح از رضایت دانشجویان ضروری است.
توجه جدی به زیرساختهای فناوری و امنیت اطلاعات
دکتر اقامیری همچنین استفاده از فناوری در اجرای طرح را نیازمند بررسی دقیق دانست و اظهار داشت: استفاده از فناوری برای مدیریت اعتبار تغذیه و جلوگیری از سوءاستفاده میتواند مفید باشد، اما باید احتمال اختلال در زیرساختهای ارتباطی و فناوری نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به موضوع تجمیع اطلاعات دانشجویان در سامانههای متمرکز، تصریح کرد: اطلاعات هویتی، الگوی مصرف، زمان حضور و محل استفاده دانشجویان از خدمات تغذیه، از جمله دادههای مهمی است که در صورت تجمیع باید با بالاترین استانداردهای امنیتی و حفاظتی نگهداری شود.
وی افزود: در صورت تجمیع اطلاعات صدها هزار دانشجو، باید سازوکارهای دقیق و مطمئنی برای حفاظت از این دادهها پیشبینی شود.
اجرای طرح نیازمند مطالعه بیشتر است
آقامیری در پایان با تأکید بر آمادگی دانشگاه شهید بهشتی برای همکاری در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه تغذیه دانشجویی گفت: ما از اصل طرح استقبال میکنیم و اگر نتیجه مطالعات موجب اجرای آن شود، دانشگاهها در این مسیر همکاری خواهند کرد؛ اما حدود ۲۰ نکته اثرگذار را از سوی دانشگاهها مطرح کردهایم که لازم است پیش از اجرای طرح مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: این طرح، اقدامی مهم و پرریسک در سطح آموزش عالی کشور است و اگر ابهامات موجود برطرف نشود، ممکن است موضوعی که با هدف کاهش مشکلات دانشگاهها طراحی شده است، خود به یک معضل و بحران تبدیل شود.
وی افزود: لازم است مطالعات کارشناسی با دقت بیشتری انجام شود و نتایج این بررسیها نیز برای دانشگاهها تبیین شود تا نگرانیهای موجود برطرف و زمینه اجرای موفق طرح فراهم شود.
دکتر آقامیری در پایان تأکید کردکه هدف از اجرای بهینه و متناسب با شرایط دانشگاهها در طرح جدید یارانه تغذیه، ارتقای کیفیت خدمات و تضمین کامل امنیت غذایی دانشجویان در کنار بهبود فرآیندهای مدیریتی است.
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