انتقال پیام دین اسلام نیازمند نهضت فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح همایش قصه گویی منطقه یک کشور در ارومیه، با اشاره به اینکه دین اسلام بر اساس فرهنگ مکتوب قرآن بوده و مملو از اندیشه های پایدار است، افزود: این دین الهی توانایی هدایت بشریت تا پایان جهان را داشته که نهضت فکری، فرهنگی، هنری و ادبی باید توسط کسانی که درصدد جهانی کردن پیام این دین هستند، انجام شود.

وی با بیان اینکه هنری مبتنی بر فطرت انسانها دوام و ماندگاری بیشتری دارد و با اشاره به اینکه یکی از خصیصه های مهم هنر در کشور ما مبتنی بودن آن با فرهنگ اسلامی و ایرانی است، اظهار داشت: دلیل ماندگاری قصه های قرآنی را انطباق وحی الهی با فطرت انسان ها دانست.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه بعد از ماندگاری پیام ها، آگاهی بخشی و دانایی محوری اصل دیگری بوده که زمینه رشد و نمو فکری و روانی انسانها را فراهم می کند، بیان داشت: بعد از پایان هر قصه، فلسفه قصه، تاریخ و فلسفه زندگی آموخته می شود که برای آیندگان می تواند راهگشا باشد.

فتح الهی هنر قصه گویی و انتقال سینه به سینه مفاهیم دین، شریعت، فرهنگ و ادبیات در قالب قصه را از مهمترین هنرهای گذشتگان عنوان کرد و افزود: گذشتگان ما با برخورداری از هنر همزبانی و قصه گویی می توانستند با نسل های جدید ارتباط برقرار کرده و هر آنچه را که می خواستند در راستای تمدن سازی به نسل جدید منتقل کنند.

حضور 29 قصه گوی برتر کشور در ارومیه

همایش قصه گویی با شرکت 29قصه گوی برتر هفت استان قم، قزوین، زنجان، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی کشور در ارومیه آغاز بکار کرد.

این همایش، از 18 تا 20 دی ماه به مدت سه روز در خانه جوان ارومیه با قصه گویی شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

ترویج فرهنگ قصه گویی با تاکید بر مفاهیم و ارزش های اسلامی- ایرانی هدف اصلی برگزاری این همایش فرهنگی است که همایش قصه گویی شامل سه نفر در بخش مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یک نفر در بخش آزاد به مرحله کشوری راه خواهند یافت.