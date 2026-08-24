به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به حساسیت ویژه شهید لاجوردی نسبت به بیت‌المال، اظهار کرد: از نگاه او بیت‌المال پول بی‌صاحب نبود، بلکه حق مردم بود و مسئولان باید خود را در برابر آن امانت‌دار بدانند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: پاکدستی فقط به معنای آلوده نشدن دست به مال حرام نیست؛ بلکه حتی استفاده نکردن از امکانات عمومی بیش از حق، بخشی از پاکدستی است. امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به احیای فرهنگ امانتداری، قناعت و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم.

مدیریت؛ تکلیف، نه امتیاز

امانی با بیان اینکه در مکتب شهید لاجوردی، مسئولیت عنوان نبود بلکه سنگر و مدیریت و امتیاز ویژه نبود بلکه تکلیف بود، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی مدیران نباید تعداد جلسات و گزارش‌ها باشد، بلکه باید دید چه تعداد مسئله حل و چه تعداد گره از مشکلات مردم باز شده است.

وی ساده‌زیستی را نیز یکی از اصول مدیریتی شهید لاجوردی دانست و گفت: ساده‌زیستی فقط به لباس و سبک زندگی محدود نمی‌شود؛ بلکه یعنی کمتر برای خود خواستن و بیشتر برای مردم خواستن.

شهید لاجوردی؛ الگویی برای نسل جوان

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت معرفی واقعی شهدا به نسل جوان اظهار کرد: جوان امروز بیش از هر چیز به الگو نیاز دارد و برای معرفی شهدا باید نشان داد آنان چه مسئله‌ای را حل کردند، چگونه تصمیم گرفتند، چگونه با قدرت برخورد کردند و چگونه با بیت‌المال رفتار کردند.

امانی گفت: تجلیل واقعی از شهید لاجوردی این است که اگر او قاطع بود، ما نیز در تصمیم‌های ضروری تردید نکنیم؛ اگر پاکدست بود، در برابر فساد بی‌تفاوت نباشیم؛ اگر ساده‌زیست بود، تجمل را ارزش ندانیم و اگر اهل کار بود، کم‌کاری را توجیه نکنیم.

وی تأکید کرد: شهید لاجوردی را نباید فقط تکریم کرد؛ باید او را فهمید، از او الگو گرفت و مکتب او را در میدان عمل ادامه داد.