به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم پزشک علی مصدق‌خواه، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین گرامیداشت روز پزشک که صبح امروز (دوشنبه) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ارتش، مسئولان عقیدتی سیاسی و نخبگان جامعه پزشکی نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مراسم صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های مجموعه‌ای است که در طول یک سال گذشته، با حضور شبانه‌روزی خود برگ دیگری از افتخارات نظام بهداشت و درمان ارتش را رقم زد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت کادر درمان ارتش در دوران همه‌گیری کرونا افزود: از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸، بیمارستان‌های ارتش بدون توجه به سختی شرایط، پذیرش بیماران مبتلا را در دستور کار قرار دادند و در طول شش موج این بیماری نیز وظایف خود را با جدیت دنبال کردند.

مصدق‌خواه ادامه داد: در مقاطع مختلف، جامعه پزشکی ارتش نشان داده است که در زمان بروز بحران، خود را محدود به شرایط عادی نمی‌کند و در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور دارد.

معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش با اشاره به برخی حوادث سال گذشته گفت: در حادثه اسکله بندر شهید رجایی، مجموعه بیمارستان سیدالشهدا(ع) بندرعباس عملکرد قابل توجهی داشت. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بیمارستان بعثت نیروی هوایی در تهران و سایر مراکز درمانی ارتش با ظرفیت بالا وارد میدان شدند و خدمات گسترده‌ای به مجروحان ارائه کردند.

وی همچنین به حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌هایی مانند ولی‌عصر(عج) رشت و فجر تهران نیز در آن مقطع با پذیرش و درمان مجروحان، بار دیگر آمادگی و مسئولیت‌پذیری کادر درمان ارتش را نشان دادند.

مصدق‌خواه با گرامیداشت یاد شهدای جامعه پزشکی ارتش اظهار کرد: تقدیم شهدایی همچون شهید محمد محرابی، که از دانش‌آموختگان همین مجموعه بود و در آب‌های دنا به شهادت رسید، و همچنین دکتر عبدالله الوان که در بندر سیراف قربانی جنایت آمریکایی ـ صهیونیستی شد، بخشی از کارنامه پرافتخار جامعه پزشکی ارتش است.

وی افزود: مسیر ایثار، بیدارخوابی و فداکاری کادر درمان ارتش همچنان ادامه دارد و این نیروها در هر شرایطی خود را موظف به انجام مأموریت می‌دانند.

معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش در ادامه با تشریح ویژگی‌های پزشک نظامی گفت: پزشک نظامی را نمی‌توان صرفاً پزشکی دانست که در محیط بیمارستان فعالیت می‌کند؛ او در کنار دانش پزشکی، آموزش و روحیه نظامی دارد و در صورت نیاز باید در خط مقدم نیز حضور پیدا کند.

مصدق‌خواه تصریح کرد: این ترکیب دانش پزشکی و شجاعت نظامی، جایگاه پزشک در نیروهای مسلح را متمایز می‌کند و حضور او در میدان می‌تواند مستقیماً بر حفظ توان رزمی نیروها تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به خاطره‌ای درباره فداکاری کادر درمان در زلزله منجیل گفت: نمونه‌های چنین روحیه‌ای را در میان پزشکان ارتش بارها دیده‌ایم. در جریان تهدیدات موشکی اخیر نیز رئیس یکی از بیمارستان‌ها برای مدت طولانی در محل خدمت خود باقی ماند و با وجود توصیه‌ها برای ترک بیمارستان، در زمان تهدید در کنار بیماران بخش مراقبت‌های ویژه حضور داشت و کارکنان را برای حفظ جانشان به پناهگاه هدایت می‌کرد.

مصدق‌خواه ادامه داد: در همان شرایط، یکی از پزشکان فوق‌تخصص نوزادان برای نجات جان دو نوزاد، آنها را با خودروی شخصی از منطقه خطر خارج کرد و به یک مرکز درمانی رساند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در میان پزشکان نظامی، تنها یک شعار نیست و در میدان عمل نیز خود را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش داروسازان و دامپزشکان نیروهای مسلح را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: داروسازان بخش مهمی از زنجیره درمان هستند و نقش آنها در تکمیل فرآیند درمان بسیار حیاتی است. دامپزشکان نیز در حوزه دفاع زیستی و تأمین سلامت و تغذیه نیروهای مسلح مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش تأکید کرد: فعالیت دقیق و مسئولانه این مجموعه در حوزه پیشگیری، یکی از عوامل مهم در حفظ سلامت کارکنان، پادگان‌ها و مراکز نظامی کشور است.