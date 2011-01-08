سرانه مصرف نان در لرستان 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سرانه مصرف نان در استان 11 کیلوگرم بوده اما با صرفه جویی مردم در راستای اجرای این طرح، سرانه مصرف کاهش چشمگیری داشته است.

وی به تشکیل کمیته ارتقاء نان در استان اشاره کرد و گفت: به همین منظور در راستای اجرای این طرح دو برنامه کوتاه و بلندمدت برای این مهم در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان برنامه های کوتاه مدت در راستای ارتقای کیفیت نان را افزایش کیفیت آرد، کمک به واحدهای خبازی، بهسازی واحدهای نانوایی، ایجاد مراکز مشاوره فنی برای نانوایان و افزایش نظارت و برخورد با واحدهای متخلف عنوان کرد.

بیرانوند با اشاره به اینکه افزایش کیفیت نان از مطالبات جدی مردم است، تصریح کرد: در صورتی که واحدهای خبازی نسبت به افزایش کیفیت نان اقدام نکنند و مردم از این وضعیت شکایت داشته باشند، به طور قطع با این واحدها برخورد جدی خواهد شد.

وی تصریح کرد: برنامه های بلندمدت در راستای ارتقای کیفیت نان نیز اصلاح روند فعلی تولید گندم تا مصرف نان، ایجاد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، تنوع بخشی در تولید نان و ایجاد نمایندگی ها فروش آرد خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و 345 واحد خبازی در مناطق شهری و روستایی استان لرستان فعالیت دارند.

بیرانوند همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای خبازی مراتب را به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی و شماره تلفن 2208686 شورای آرد و نان فرمانداری خرم آباد اطلاع دهند.

بیرانوند در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از فرصت طلبی برخی افراد سودجو از روند فعالیت های اقتصادی،‌ یک هزار و 300 فروشگاه به عنوان واحدهای معتمد سازمان بازرگانی استان کار تهیه و توزیع اقلام و خدمات موردنیاز مردم را برعهده دارند.

بیرانوند افزود: به همین منظور کالاهای مصرفی و موردنیاز بازار و نحوه توزیع اقلام و کالاهای ذخیره شده در سطح استان از طریق این واحد های صنفی معتمد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ کالای ذخیره شده ای در استان توزیع نشده، اظهار داشت: این واحدها دارای سابقه کاری مشخص و شفافی در بازار هستند و به محض کمبود کالاهای اساسی، کالاهای ذخیره شده از طریق این فروشگاه توزیع می شود.