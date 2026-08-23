https://mehrnews.com/x3cSsw ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6925537 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ نمایش اتحاد و استقامت مردم انقلابی سلماس در موج ۱۷۶ اجتماعات شبانه ارومیه - در این فیلم تصاویری از اتحاد و استقامت مردم ولایی سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان می بینید. دریافت 23 MB کد مطلب 6925537 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتاد و ششمین حماسه حضور مردم لاهیجان در خیابان ۱۷۶ شب مقاومت در خیابانهای ایرانشهر اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶ تجدید میثاق مردم رامیان با ولایت در قرار شبانه آزادشهر؛ استمرار تجمعات شبانه مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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