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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲

نمایش اتحاد و استقامت مردم انقلابی سلماس در موج ۱۷۶ اجتماعات شبانه

نمایش اتحاد و استقامت مردم انقلابی سلماس در موج ۱۷۶ اجتماعات شبانه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از اتحاد و استقامت مردم ولایی سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6925537

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