https://mehrnews.com/x3cSsq ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6925532 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ تاکید چرامیها بر خونخواهی امام شهید امت چرام-مردم چرام در گفت و گو با خبرنگار مهر خواستار تداوم خونخواهی امام شهید امت شدند. دریافت 45 MB کد مطلب 6925532 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام شهادت امام شهید پرچم خونخواهی رهبر شهید
نظر شما