  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶

تاکید چرامی‌ها بر خونخواهی امام شهید امت

تاکید چرامی‌ها بر خونخواهی امام شهید امت

چرام-مردم چرام در گفت و گو با خبرنگار مهر خواستار تداوم خونخواهی امام شهید امت شدند.

دریافت 45 MB
کد مطلب 6925532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها