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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۲

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین:

بادبادک کودکان غزه بهانه جدید اسرائیل برای تشدید تجاوز است

بادبادک کودکان غزه بهانه جدید اسرائیل برای تشدید تجاوز است

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از بادبادک‌های کودکان غزه برای توجیه تشدید تجاوز استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در بیانیه‌ای عنوان کرد که تهدیدهای مطرح‌ شده از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و فرماندهان نظامی این رژیم بر بهانه‌های واهی و ساختگی استوار شده است که یکی از آنها ادعای رژیم اشغالگر مبنی بر این است که به پرواز درآوردن بادبادک‌ها توسط کودکان غزه در مناطق آوارگی و مراکز اسکان، تهدیدی برای نیروهای اشغالگر محسوب می‌شود.

جبهه دموکراتیک افزود: بزرگ‌نمایی عمدی موضوع بادبادک‌ها از سوی دولت نتانیاهو و تبدیل یک بازی کودکانه به تهدید امنیتی، تلاشی آشکار برای ساختن بهانه‌ای جهت توجیه ازسرگیری تجاوز علیه نوار غزه و آماده‌سازی افکار عمومی اسرائیلی و بین‌المللی برای دور تازه‌ای از تشدید حملات است. این در حالی است که رژیم اشغالگر همچنان از اجرای تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس شانه خالی می‌کند و از خون فلسطینیان به عنوان ابزاری در کشمکش جریان راست افراطی صهیونیستی بر سر قدرت و انتخابات استفاده می‌کند.

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین تصریح کرد که تبدیل کودکان غزه که در اردوگاه‌های آوارگان و مراکز اسکان زندگی می‌کنند به یک هدف امنیتی به بهانه بادبادک‌ها، توهینی آشکار به افکار عمومی جهان و تلاشی برای توجیه ادامه هدف قرار دادن ملتی بی‌دفاع است که جنگ، محاصره و ویرانی آن را به شدت فرسوده کرده است.

کد مطلب 6925542

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
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      مرگ بر صهیون و لعنت خدا بر یهود

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