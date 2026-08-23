https://mehrnews.com/x3cSss ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6925534 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از وطن در خیابان ارومیه - در ادامه اجتماعات شبانه، مردم ولایی ارومیه دوباره حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6925534 کپی شد مطالب مرتبط توهمی که پهلوی را به فکر تغییر تاریخ انداخت/ایدئولوژی باستانگرایی شاه صد و هفتاد و ششمین حماسه حضور مردم لاهیجان در خیابان ۱۷۶ شب مقاومت در خیابانهای ایرانشهر اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶ «لبیک سید مجتبی» در قروه طنینانداز شد تجدید میثاق مردم رامیان با ولایت در قرار شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
نظر شما