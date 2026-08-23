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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹

قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از وطن در خیابان

قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از وطن در خیابان

ارومیه - در ادامه اجتماعات شبانه، مردم ولایی ارومیه دوباره حمایت‌ خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6925534

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