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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸

حماسه باشکوه مردم بیله‌سوار در خیابان

حماسه باشکوه مردم بیله‌سوار در خیابان

بیله سوار- در این ویدئو حماسه باشکوه مردم بیله سوار در خیابان را در دفاع از انقلاب و رهبری می بینید.

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کد مطلب 6925539

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