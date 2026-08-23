https://mehrnews.com/x3cSsy ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6925539 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ حماسه باشکوه مردم بیلهسوار در خیابان بیله سوار- در این ویدئو حماسه باشکوه مردم بیله سوار در خیابان را در دفاع از انقلاب و رهبری می بینید. دریافت 3 MB کد مطلب 6925539 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردمی در اردبیل تجدید میثاق مردم رامیان با ولایت در قرار شبانه آزادشهر؛ استمرار تجمعات شبانه مردم تداوم حضور مردم بیله سوار در سنگر خیابان برچسبها شهرستان بیله سوار تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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