توطئه های دشمنان ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در جمع مدیران و روسای سازمانهای دولتی استان به مناسبت برپایی همایش بصیرت اظهار داشت: اقدامات کور تروریستی در سیستان و بلوچستان که فاقد ارزش عملیاتی تلقی می شود با سوء استفاده و تحریک احساسات جوانان و نوجوانان و افرادی صورت می گیرد که از نظر ذهنی عقب مانده و دارای اختلالات روانی هستند.

وی گفت: این افراد غالبا در مراکز پزشکی استان دارای سابقه روان درمانی و سوابقی همچون چاقوکشی در مراجع قضایی هستند.

وی خاطرنشان کرد: به خانواده این گونه افراد توصیه می شود که مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند تا در دام دست نشاندگان عوامل استکبار گرفتار نشوند.

مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان بیان داشت: همسایگی با دو کشور آشوب زده افغانستان و پاکستان و فقدان کنترل و اشرافیت این کشورها بر مرزها و استانهای غربی خودشان همچنین حضور دشمنان قسم خورده ایران که سعی در تحریک و استفاده از اشرار و معاندین انقلاب داشته و دارند از عواملی هستند که می توانند هر کشوری را از پای درآوردند.

وی سرعت خدمات رسانی و توسعه زیرساختهای سیستان و بلوچستان و عزم و اراده و توجه ویژه دولتمردان در دولت دهم برای محرومیت زدایی منطقه از جمله دو پروژه عظیم گازرسانی و راه آهن را بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی گفت: اجرای پروژه های بزرگ توسعه ای در استان باعث عصبانیت استکبار، خنثی شدن تبلیغات آنان و بهره گیری از عناصر خودفروخته و وطن فروش به منظور کند کردن سرعت توسعه و شکوفایی و خدمات رسانی به مردم محروم منطقه شده است.

وی با اشاره به حادثه تلخ چابهار اظهار داشت: شهادت جمعی از برادران و خواهران اهل سنت و شیعه در چابهار موجب تقویت وحدت و همگرایی مردم و تنفر و انزجار از گروهک های وابسته به استکبار جهانی شد.

وی افزود: در شرایط کنونی جهان، اینگونه اقدامات کور عوامل استکبار و اجانب در مناطقی چون چابهار نتیجه دسیسه های اسرائیل غاصب با هدف اسلام ستیزی است.

مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان از تمام علما اهل سنت در داخل و خارج کشور که با هوشیاری و درایت خود این توطئه را خنثی کردند و با مواضع صریح و شفاف و صدور فتوا این گونه اقدامات را از مصادیق افساد فی الارض دانستند تشکر و قدردانی کرد.

وی بیان داشت: عناصر فریب خورده اقدامات کور تروریستی از گذشتگان خود عبرت گیرند و هر چه سریعتر راه خود را از استکبار جهانی و دشمنان انقلاب جدا سازند و با توبه به پیشگاه خداوند متعال به آغوش مردم باز گردند.