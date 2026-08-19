به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی صبح امروز چهارشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید و همراهانش که در مسجد جامع ایلام برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، گفت: چهل روز از عروج شهادت‌گونه رهبر شهید می‌گذرد، اما داغ این فقدان در دل‌های مریدان و ملت ایران همچنان تازه است و جای خالی آن خادم مخلص، همچنان محسوس است.

امام جمعه ایلام با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید گفت: در نظام اسلامی، ولی‌فقیه و مسئولان تراز انقلاب، خادم مردم‌ هستند.رهبر شهید با وجود جایگاه رفیع، سبک زندگی خود را در حد قشر متوسط جامعه حفظ کرد و در نهایت جان خود را برای خدمت به مردم فدا کرد. این یعنی شایسته‌سالاری در حکومت دینی، به معنای فدا کردن خود برای جامعه است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تأکید بر اقتدار ملی ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای جهانی افزود: دشمنان که تصور می‌کردند با شهادت فرماندهان، دانشمندان و مسئولان تراز اول، می‌توانند ایران را تسلیم یا تجزیه کنند، در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی جریان‌های معاند بیان کرد: بسیار عجیب است که برخی فریب‌خوردگان و مزدوران، حاضر هستند منافع بیگانه را بر خاک وطن ترجیح داده و کشور را به سمت ناامنی تشویق کنند؛ در حالی که به برکت نظام ولایت‌فقیه، ایران اسلامی امروز به عنوان یک قدرت نوظهور در جهان مطرح است و دشمن ناچار به اعتراف این اقتدار شده است.

امام جمعه ایلام با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورهای غربی تصریح کرد: دشمن با تمام توان سعی دارد تجمعات مردمی را کمرنگ جلوه دهد، در حالی که فشار اقتصادی تحمیل‌شده بر آمریکا و کشورهای غربی، به‌مراتب از فشاری که بر ملت ایران وارد است، سنگین‌تر و سهمگین‌تر است. دشمن درمانده، در باتلاق محاسبات خود گرفتار شده و توان رویارویی با استقامت این ملت را ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با هشدار نسبت به برخی رفتارهای هیجانی گفت: گاهی شعارهایی مطرح می‌شود که نه تنها خواست رهبر معظم انقلاب نیست، بلکه دقیقاً همان چیزی است که دشمن برای ایجاد تفرقه به آن نیاز دارد. دلسوزان باید با تدبیر کامل عمل کنند و مراقب باشند که در فضای غبارآلود، به شعارهای تفرقه‌افکنانه دامن نزنند. وحدت و بصیرت، پادزهر نقشه‌های دشمن است.