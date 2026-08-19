سیمور هرش: احترام و جایگاه آمریکا در منطقه از دست رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود را وسط یک درگیری نظامی شدید با ایران می بیند و احترام خود را در میان هم پیمانانش در منطقه از دست داده است.

وی اضافه کرد: دولت ترامپ حمایت و احترام بسیاری از هم پیمانان منطقه ای قدیمی خود را از دست داده است؛ کشورهایی که از حملات موشکی و پهپادی دقیق ایران متضرر شده اند.

هرش تصریح کرد: ترامپ وارد یک درگیری شد که بعدا فهمید پیچیده تر از آن چیزی است که فکرش را می کرد. مقامات ایرانی همچنان مقاومت می کنند.

وی هشدار داد که ممکن است آمریکا در کوتاه مدت تنگه هرمز را از دست بدهد و همین مسئله فرصت های کاهش قیمت بنزین و شانس جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای را کاهش می دهد به ویژه آن که ترامپ از توقف مذاکرات با ایران خبر داده است.