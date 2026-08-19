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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در کلاردشت

رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در کلاردشت

کلاردشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر از رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه لش‌سر کلاردشت خبر داد.

مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه لش‌سر کلاردشت خبر داد و گفت: برخورد با متصرفان عرصه‌های ملی با جدیت در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار دارد.

وی اظهار کرد: در پی شناسایی یک مورد تصرف غیرمجاز در عرصه‌های ملی منطقه لش‌سر، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کلاردشت وارد عمل شدند و با اجرای قانون، ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از عرصه‌های طبیعی افزود: این اقدام در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفظ حقوق عمومی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت در حوزه‌های استحفاظی به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی و برخورد با موارد تجاوز و تصرف غیرقانونی در عرصه‌های منابع طبیعی اقدام می‌کنند.

خزایی خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور و حفظ این منابع برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

کد مطلب 6921092

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