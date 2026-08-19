رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در کلاردشت

مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه لش‌سر کلاردشت خبر داد و گفت: برخورد با متصرفان عرصه‌های ملی با جدیت در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار دارد.

وی اظهار کرد: در پی شناسایی یک مورد تصرف غیرمجاز در عرصه‌های ملی منطقه لش‌سر، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کلاردشت وارد عمل شدند و با اجرای قانون، ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از عرصه‌های طبیعی افزود: این اقدام در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفظ حقوق عمومی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت در حوزه‌های استحفاظی به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی و برخورد با موارد تجاوز و تصرف غیرقانونی در عرصه‌های منابع طبیعی اقدام می‌کنند.

خزایی خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور و حفظ این منابع برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.