رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در کلاردشت

مهرداد خزاییپول در گفتوگو با خبرنگار مهر از رفع تصرف ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه لشسر کلاردشت خبر داد و گفت: برخورد با متصرفان عرصههای ملی با جدیت در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار دارد.
وی اظهار کرد: در پی شناسایی یک مورد تصرف غیرمجاز در عرصههای ملی منطقه لشسر، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کلاردشت وارد عمل شدند و با اجرای قانون، ۱۳۴۰ مترمربع از اراضی ملی از تصرف خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از عرصههای طبیعی افزود: این اقدام در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع انجام شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفظ حقوق عمومی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت در حوزههای استحفاظی بهصورت مستمر نسبت به شناسایی و برخورد با موارد تجاوز و تصرف غیرقانونی در عرصههای منابع طبیعی اقدام میکنند.
خزایی خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه صیانت از سرمایههای طبیعی کشور و حفظ این منابع برای نسلهای آینده محسوب میشود.
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