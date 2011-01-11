تعرفه خدمات شرکت گاز خراسان جنوبی تغییر نکرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزایی عصر سه شنبه در نشست تخصصی کارگروه بهینه‌سازی خدمات گازرسانی شبکه خانگی در شهرستان بشرویه اظهارداشت: کلیه متقاضیان محترم میتوانند بر اساس تعرفه ها و هزینه برقراری انشعاب قبلی در سراسر استان نسبت به خرید اشتراک گاز اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: هم استانی های می توانند در صورت وجود هرگونه سوال و یا اشکال مراتب را به ادارات گاز شهرهای تابعه منعکس تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی در ادامه از آغاز نصب علمک‌گذاری شبکه گازرسانی شهرستان بشرویه از اوایل آذرماه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون یک‌هزار و 500 علمک در معابر و خیابان‌های این شهرستان نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان بشرویه در مجموع نیاز به نصب سه ‌هزار و 100 علمک بوده است، گفت: پیش ‌بینی می ‌شود کار نصب یک‌هزار و 600 علمک باقیمانده در این شهرستان تا پایان اردیبهشت ‌ماه سال 90 به پایان برسد.

معاون امور بهره ‌برداری گاز شهری خراسان جنوبی گفت: با استقرار اداره گاز شهرستان متقاضیان می ‌توانند در معابر علمک‌ گذاری شده از هم‌اکنون برای دریافت امتیاز، انتخاب پیمانکار برای لوله‌ کشی خانگی اقدام کنند و این اداره تنها از طریق نظام مهندسی درخواست استعلام کرده و نیاز به اخذ استعلام از ادارات دیگر نیست.

خزاعی از مدیران شرکت‌های مجاز و تعاونی‌های خدمات گازرسانی شبکه‌های خانگی هم خواست تا قبل از انجام کار در منازل با مهندسان ناظر شرکت گاز همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به تعرفه جدید نرخ گاز گفت: حداقل بهای گاز در بخش خانگی به ازای هر مترمکعب 300 ریال، میانگین آن 700 ریال و بیشترین میزان در بخش خانگی سه‌هزار و 500 ریال به ازای هر متر مکعب مازاد بر گاز مصرفی در پلکان 11 است.

خزاعی درباره میزان گاز‌بهای پرداختی از سوی سایر بخش‌ها نیز ادامه داد: بیشترین هزینه پرداختی در بخش CNG است که قیمت فروش گاز به جایگاه‌داران 2‌هزار و 600 ریال و قیمت عرضه آن توسط جایگاه‌ها 3‌هزار ریال است.

فرماندار شهرستان بشرویه هم از مسئولان ادارات و متولیان امور صدور پروانه کسب خواست تا برای سهولت در انجام خدمات‌رسانی گاز به شهروندان با مجریان طرح‌های لوله‌کشی گاز خانگی همکاری کنند.

غلامرضا پورسلطانی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته گازرسانی به خراسان جنوبی محال بود، افزود: این دولت با تکیه بر شعار عدالت این مهم را عملی کرد.