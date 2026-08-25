به گزارش خبرنگار مهر، ادوگاوا رامپو نام مستعار تارو هیرای (۱۸۹۴-۱۹۶۵) است که عموماً به عنوان بزرگترین نویسنده‌ ژاپنی ژانر تعلیق و معمایی شناخته می‌شود. او رمان‌نویس و نویسنده‌ داستان کوتاه پرکاری بود. نام مستعار او که بسیار تحت تأثیر نویسندگانی مانند کانن دویل، چسترتون و ولز بود، برگردان ژاپنی نام ادگار آلن پو است. بسیاری از آثار او به فیلم تبدیل شده‌اند. شاید معروف‌ترین داستان‌های ادوگارو در خارج از ژاپن «کرم ابریشم» و «صندلی انسانی» باشند.

ادوگاوا که در دوران تحصیل در رشته‌ اقتصاد در دانشگاه واسدا، مترجم آماتور آثار آرتور کانن دویل بود، شروع به انتشار داستان‌های کارآگاهی و رمان‌های ترسناک با عنوان «نی-سن دوکا» کرد. آثار او برای بزرگسالان اغلب شامل رویکردهای جزئی‌نگر یا شوک‌های ادبی کوتاه و تند بود که منجر به طبقه‌بندی ژانر ژاپنی پایدار «ero guro nansensu» شد. با این حال وی در مواجهه با طیف‌های دیگر مخاطبان و یا سایر ژانرهای ادبی، مسیری متفاوت را در پیش گرفت.

در ایران هم رمان‌های مختلفی از او مانند «شکار و تاریکی»، «اتاق قرمز»، «اهریمن جزیره متروک»، «مارمولک سیاه» و «جنایت مرموز دکتر مرا» ترجمه شده است. همچنین رمان «شکار و تاریکی» این نویسنده به سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی و با نام «چرک‌نویس‌های یک قاتل» به شکل یک نمایش رادیویی شنیدنی درآمده است.

فرناز عقیلی این رمان را برای اجرای رادیویی اقتباس و تنظیم کرده است.

وحید منوچهری گوینده، نرگس موسی‌پور افکتور و مجید آیینه صدابردار این اثر هستند.

تهیه‌کنندگی نمایش رادیویی «چرک‌نویس‌های یک قاتل» بر عهده مهدی نمینی‌مقدم بوده است.

در سومین قسمت از این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا رویا فلاحی، امیر منوچهری، بهرام ابراهیمی، محمد شریفی مقدم، فریبا طاهری، بهرام سروری‌نژاد و احمد هاشمی بازی دارند.

ادو به دیدار شیزوکو می‌رود تا برای کمک به او اعلام آمادگی کند. شیزوکو به مرد نویسنده آخرین نامه شون دی را نشان می‌دهد. شیزوکو باور دارد که شون دی به راحتی به خانه‌اش آمده و رفته است و اینگونه از تک‌تک جزئیات زندگی او خبر دارد. شیزوکو شکافی در سقف را نشان می‌دهد و به ادو می‌گوید که احتمالا شون دی از آنجا به خانه او دسترسی داشته است. ادو وارد شکاف می‌شود و رد پاهایی مسیر شون دی برای دیدن خانه شیزوکو را پیدا می‌کند. ادو در آنجا یک راه مخفی می‌یابد که به خارج از خانه می‌رسد.

ادو تصمیم دارد که به پلیس اطلاع بدهد. او همچنین در شکاف سقف یک دکمه پیدا می‌کند اما شیزوکو می‌گوید که این دکمه برای لباس همسر مرحومش نیست. ادو به دیدار پلیس می‌رود اما آنها در گناهکار بودن شون دی به شدت شک دارند. همچنین قاتل سگ شیزوکو را درست مانند همسر او به قتل می‌رساند. ادو به مرور به شیزوکو علاقه‌مند می‌شود. همچنین او متوجه وجود یک کلاه گیس در کنار جسد شده است و آن را یک سرنخ مهم ارزیابی می‌کند.

هوندا رد شون دی را پیدا کرده و دریافته است که او از محله ساکوراگی رفته است و در یک خانه جدید حضور دارد. به این ترتیب، هوندا احتمالا جای شون دی را پیدا کرده است.

آیا آنها واقعا جای قاتل را پیدا کرده‌اند؟ عشق شیزوکو و ادو به کجا می‌رسد؟ پلیس کمکی به آنها خواهد کرد؟

باهم سومین قسمت از نمایش رادیویی «چرک‌نویس‌های یک قاتل» را با مدت زمان ۳۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه می‌شنویم.