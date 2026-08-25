افتتاح ۳ طرح زیربنایی منابع طبیعی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بامری اظهار کرد: همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵، سه پروژه آبخیزداری و بیابانزدایی در شهرستانهای هامون، کنارک و زهک با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد ریال (۱۱۸ میلیارد ریال اعتبار ملی و ۳ میلیارد ریال اعتبار استانی) افتتاح شد.
مدیرکل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این پروژهها با تمرکز بر «مدیریت جامع حوزههای آبخیز» طراحی شدهاند، بیان کرد: این اقدامات شامل عملیات خاکی و سنگوملات، مدیریت رواناب و بادشکنهای غیرزنده است که در مجموع ۱۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی، ۵۵۰ مترمکعب سنگوملات، ۸۹ هزار و ۸۹۱ مترمکعب عملیات مدیریت رواناب و ۴ کیلومتر بادشکن را شامل میشود.
وی تأکید کرد: اجرای این پروژهها که زمینه اشتغال ۳۲ نفر بهصورت مستقیم و ۶۱۵ نفرروز اشتغال غیرمستقیم را فراهم کرده است؛ پیوندی میان حفاظت از انفال الهی و توسعه پایدار روستایی برقرار کرده است؛ بهرهمندی ۹۷ خانوار از این پروژهها نشاندهنده اولویتبخشی سازمان به مناطق کمبرخوردار در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
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