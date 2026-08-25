به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران اظهار کرد: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان نسبتا پرحجم و سنگین است.

در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک نسبتا پر حجم و سنگینی هستیم.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در پایان توصیه کرد: رانندگان در مواجهه با تخلفات دیگران، از واکنش‌های هیجانی و رفتارهای پرخطر خودداری کنند و اجازه دهند رسیدگی به تخلفات از مسیر قانونی انجام شود. در مسیرهای شلوغ شهری، حق تقدم را با دقت بیشتری رعایت کنید و برای عبور چند ثانیه زودتر، تصمیمی نگیرید که جان خود، سرنشینان یا دیگر کاربران ترافیکی را در معرض خطر قرار دهد. اگر شرایط ترافیکی باعث کاهش سرعت حرکت شد، صبوری و حفظ فاصله مناسب میان خودروها بهترین راه برای جلوگیری از ترمزهای ناگهانی است.