هشدار روسیه به ارمنستان درباره تبعات نزدیک شدن به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی پرمینوف در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد که ارمنستان در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی جدایی از روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را احساس خواهد کرد.

پیشتر نخست وزیر ارمنستان هنگام ارائه برنامه دولت به پارلمان گفت که ارمنستان روند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را در آینده آغاز خواهد کرد.

ارمنستان در حالی تلاش می کند که به اروپا نزدیک شود که این کشور در میدان نبرد نظامی از جمهوری آذربایجان شکست خورده و با چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی در داخل مواجه است.