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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۰

ورود وزیر ارتباطات به استان چهارمحال و بختیاری

ورود وزیر ارتباطات به استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از وزیر ورزش و جوانان به عنوان دومین عضو کابینه دولت چهاردهم روز سه‌شنبه به چهارمحال و بختیاری سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی روز سه‌شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری پس از ورود به شهرکرد و استقبال مسوولان استانی از او ، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این سفر با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد دیدار می‌کند.

شرکت در نشست شورای اداری استان، افتتاح طرح‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و نشست با دانشگاهیان از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه هاشمی به چهارمحال و بختیاری است.

بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان، پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهره‌برداری از طرح‌های ارتباطی و تقویت تعامل میان وزارت ارتباطات، مدیریت استان و دانشگاهیان از اهداف این سفر عنوان شده است.

کد مطلب 6926837

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