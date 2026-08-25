ورود وزیر ارتباطات به استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی روز سه‌شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری پس از ورود به شهرکرد و استقبال مسوولان استانی از او ، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این سفر با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد دیدار می‌کند.

شرکت در نشست شورای اداری استان، افتتاح طرح‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و نشست با دانشگاهیان از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه هاشمی به چهارمحال و بختیاری است.

بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان، پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهره‌برداری از طرح‌های ارتباطی و تقویت تعامل میان وزارت ارتباطات، مدیریت استان و دانشگاهیان از اهداف این سفر عنوان شده است.