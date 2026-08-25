چهارسالگی «امت احمد» نمادی از وحدت شیعه و اهل سنت ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن های هفته وحدت از دیرباز در پهنه سرزمین ایران نشانگر همزیستی درست مذاهب اسلامی بوده و هست و این اصل مهم را یادآوری می کند که جز با وحدت و یکپارچگی مسلمانان پیشرفت و آبادانی یک سرزمین ممکن نیست همانطور که در پیروزی علیه دشمنان اسلام نیز وحدت به عنوان یک اصل مهم قابل چشم پوشی نخواهد بود.

مهمانی «امت احمد» ابتکاری دلپذیر بود که از مهرماه سال ۱۴۰۲ در سنندج کلید خورد. اگرچه شکل‌گیری هفته وحدت در فاصله زمانی ۱۲ تا ۱۷ ماه ربیع‌الاول خود ابتکاری گرانقدر از معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) بود اما برپایی این جشن مردمی در این سال‌های اخیر باتوجه به رویدادهای گوناگون و شرایطی که برای کشور رقم خورده، بار معنایی زیادی در انتقال پیام وحدت و یکپارچگی اقوام و مذاهب مختلف در ایران به دیگران دارد. مهمانی «امت احمد» اکنون و در آستانه چهارمین سال برگزاری، تبدیل به نمادی از وحدت شیعه و سنی در ایران شده و پیامی روشن از وحدت و یکپارچگی همه اقوام و مذاهب در کشور دارد. در ادامه آنچه در این مهمانی ارزشمند در سال‌های گذشته روی داده را مرور کرده‌ایم و در انتها به برنامه‌هایی که قرار است امسال به اجرا برسد، گذراه اشاره می‌شود.

سنندج، پیشگام مهمانی امت احمد

در روزهایی که دشمنان تلاش داشتند در کردستان آتش تفرقه روشن کنند و به بهانه‌های مختلف، مردم را با خود همراه کنند، یک ابتکار جالب که سرشار از ایده وحدت بود، ورق را برگرداند. همزمان با آغاز هفته وحدت، عصر روز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲، مردم سنندج در پیاده راه فردوسی این شهر که میدان آزادی را به انقلاب وصل می‌کند، جشن امت احمد را با شکوهی بی‌نظیر برگزار کردند. حضور هزاران نفر از مردم این شهر، چه سنی و چه شیعه نشان داد که این بار نیز تیرهای نامرئی دشمن برای ایجاد شکاف در صفوف مردم مسلمان ایران، به سنگ خورده است.

در این جشن مردمی که به همت کانون‌های فرهنگی، هیئات مذهبی و خیران استان کردستان برگزار شد، هنرمندانی ازجمله علیرضا افتخاری، سیدجواد هاشمی، حامد سلطانی، احسان مهدی، آزاده آل‌ایوب (خاله نرگس)، احسان یاسین، پیام عزیزی، فرید رحیمی، کاظم نوربخش (بازیگر سریال نون خ) حضور داشتند و در استیج‌هایی که از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۱ شب در مسیر مهماتی امت احمد برپا بود، برای مردم به اجرای برنامه پرداختند. مراسم جمعی دف‌نوازی، شعبده‌بازی و اختصاص فضاهایی برای بازی کودکان، از مهم‌ترین برنامه‌های این مهمانی بود.

۱۰۰ غرفه و موکب در این مراسم برپا شد.

۱۰۰ هزار لقمه غذای گرم بین مردم توزیع شد.

۱۰۰ هزار شربت و شکلات در این مهمانی توزیع شد.

۵۰ هزار بروشور از احادیث و معرفی عناوین کتب‌های دینی و مذهبی بین حاضران پخش شد.

سنندج، دوباره پیام‌آور وحدت شد

جشن بزرگ مهمانی امت احمد بار دیگر در سال ۱۴۰۳ و در هفته وحدت تکرار شد. ساعت ۱۶ جمعه ۳۰ شهریور ، پیاده‌راه فروسی سنندج باز میزبان خیل عاشقان پیامبر رحمت بود و این بار مراسم امت احمد با شکوه بیشتری برگزار شد.

آوازه جشن وحدت بخش امت احمد که در همه جا پیچیده بود، موجب شد در این سال مهمانان داخلی و خارجی نیز خود را به این جشن برسانند و علاوه بر مردم شهر سنندج که هم مهمان بودند و هم میزبانی می‌کردند، در جشن امت احمد سال ۱۴۰۳، از تمام شهرهای استان هم عشاق رسول الله (ص) خود را به پیاده‌راه فردوسی رساندند. چندین مهمان از عراق به این جشن آمدند و گردشگران خارجی هم با شور و شوق در این مراسم شرکت داشتند.

نیما کرمی و خانم زارع و گروه کودک خاله شادونه درکنار طنزپردازانی از جمله قدرت الله ایزدی (عمو رشید)، مجید افشاری و علی کاظمی از هنرمندانی بودند که در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند. همچنین محمدرضا نوشه‌ور و عبدالرضا هلالی نیز مولودی‌خوانی کرده و مهدی یغمایی، احسان یاسین، پیام عزیزی و هماوند شه وکت، به اجرای برنامه‌های خود پرداختند. اجرای گروه بین‌المللی شعبده بازی مردان سیاه پوش و دف نوازی هنرمندان سلیمانیه عراق، از برنامه‌هایی بود که مورد توجه قرار گرفت.

۱۲۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

۱۳۰ غرفه و موکب در این مراسم برپا شد.

۲۰۰۰ پرس غذای گرم در این مراسم توزیع شد.

امت احمد، این بار در سراسر کشور

تجربه موفق مهمانی امت احمد در سنندج موجب شد همزمان با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، این اقدام ارزشمند در دیگر مناطق کشور نیز شکل بگیرد و علاوه بر کردستان، در دیگر استان‌هایی که هم‌میهنان اهل سنت در آنها بیشتر زندگی می‌کنند، نیز برپا شود. در تابستان ۱۴۰۴ تقریبا در همه جای ایران مهمانی امت احمد برگزار شد اما در ۱۱ نقطه، این مراسم به شکلی ویژه برپا بود.

۹۱۰۶ برنامه برگزار شده

۵۱۲ شهر مراسم امت احمد را برگزار کردند

۱۱ جشن ویژه امت احمد در سراسر کشور برگزار شد

امت احمد، خونخواهی رهبر شهید

رویداد ملی «امت احمد» امسال در ۳۱ استان کشور از سه‌شنبه ۳ شهریورماه، همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت، در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و در ادامه در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود. مهمانی بزرگ امت احمد روز جمعه ۶ شهریورماه، ساعت ۱۶ در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار شده و روز یکشنبه ۸ شهریور، با برگزاری این مراسم در تهران به پایان می‌رسد.

شعار محوری این رویداد نیز، «جمع است به خون‌خواهی تو امت احمد» انتخاب شده و زندگی با آیه‌ها نیز برنامه‌هایی برای مراسم امسال دارد. اجرای تئاترهای خیابانی در ۱۶ استان با هدف روایتگری مفاهیم حماسی، تولید و توزیع کتابچه محتوایی با موضوع سیره پیامبر(ص) در خون‌خواهی، ویژه‌ پژوهشگران، مبلغین و اهالی علم و اجرای پویش دانش‌آموزی و کمپین‌های مرتبط در اپلیکیشن شاد با هدف مشارکت نوجوانان در رویداد «امت احمد» از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در چند روز آینده به اجرا می‌رسند.