  1. استانها
  2. گلستان
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

گلستان از پنجشنبه بارانی و خنک می‌شود؛ کاهش دما در روزهای آینده

گلستان از پنجشنبه بارانی و خنک می‌شود؛ کاهش دما در روزهای آینده

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز بارش‌های پراکنده از پنجشنبه شب و کاهش تدریجی دمای هوا خبر داد و گفت: اوایل هفته آینده با تقویت جریانات مرطوب شمالی، بارش‌ها به مناطق شهری گسترش می‌یابد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز پنجشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت آسمان استان غالباً قسمتی ابری و گاهی همراه با رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی نیز بیشینه دمای هوا در روز پنجشنبه در شهرستان‌های استان بین ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از عصر و شب پنجشنبه به تدریج جریانات مرطوب شمالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در پی آن، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، دور از انتظار نیست.

اصحابی بیان کرد: با تقویت این جریانات در اوایل هفته آینده، به‌ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه، انتظار داریم دامنه بارش‌ها گسترده‌تر شده و برخی مناطق شهری استان را نیز دربرگیرد.

وی با اشاره به روند کاهشی دما گفت: از روز جمعه دمای هوا به تدریج کاهش می‌یابد و اوایل هفته آینده گلستان روزهای نسبتاً خنکی را تجربه خواهد کرد.

کد مطلب 6926685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها