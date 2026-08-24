مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز پنجشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت آسمان استان غالباً قسمتی ابری و گاهی همراه با رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی نیز بیشینه دمای هوا در روز پنجشنبه در شهرستان‌های استان بین ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از عصر و شب پنجشنبه به تدریج جریانات مرطوب شمالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در پی آن، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، دور از انتظار نیست.

اصحابی بیان کرد: با تقویت این جریانات در اوایل هفته آینده، به‌ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه، انتظار داریم دامنه بارش‌ها گسترده‌تر شده و برخی مناطق شهری استان را نیز دربرگیرد.

وی با اشاره به روند کاهشی دما گفت: از روز جمعه دمای هوا به تدریج کاهش می‌یابد و اوایل هفته آینده گلستان روزهای نسبتاً خنکی را تجربه خواهد کرد.